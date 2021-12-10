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سياسة

إمارة الشارقة تبقي الجمعة عطلة رسمية وتقلص أسبوع العمل إلى 4 أيام

الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
الشارقة اعتمدت عطلة أسبوعية من 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد (الجزيرة)
9/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202102:15 AM (مكة المكرمة)

قررت إمارة الشارقة الخميس تقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح 4 أيام فقط وإعلان 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد يومين على قرار الإمارات نقل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إنه تقرر "تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي".

وبحسب البيان، فإن النظام الجديد الذي سيطبق على الجهات الحكومية في الإمارة "يصبح نظام العمل الأسبوعي 4 أيام عمل ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد".

وسيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني.

وقررت الإمارات الثلاثاء تقليص أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

وبموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13:15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:15 بتوقيت غرينتش) على مدار السنة.

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد "يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية".

وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الـ50 لتأسيسها.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

 

 

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المصدر : الفرنسية

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