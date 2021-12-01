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سياسة|إيران

بعد اشتباك مسلح.. إيران تؤكد احتواء خلاف حدودي مع أفغانستان

1/12/2021-|آخر تحديث: 1/12/202109:38 PM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنه تم احتواء خلاف حدودي بين سكان المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان.

وأضاف زاده أن احتواء الخلاف تم بتنسيق بين قوات البلدين.

وكانت قوات حدودية إيرانية وحكومية أفغانية تبادلت إطلاق النار اليوم الأربعاء قرب ولاية نيمروز الأفغانية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سوء تفاهم حدودي بعد إطلاق عناصر طالبان النار على مزارعين إيرانيين.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر حكومي قوله إن 3 من عناصر القوات الأفغانية قتلوا وأصيب 10 آخرون في الاشتباكات.

وأفاد المصدر بأن القوات الأفغانية سيطرت على 3 نقاط تفتيش تابعة للقوات الإيرانية على الحدود المشتركة بين البلدين.

في المقابل نفى مصدر إيراني مطلع لوسائل إعلام محلية سيطرة عناصر من القوات الأفغانية على نقاط تفتيش إيرانية، مؤكدا أن الخبر عار من الصحة.

ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، ظلت الحدود مع إيران هادئة ولم تسجل أي حوادث أمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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