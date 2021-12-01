لا ينتظر أن تغير المكاسب التي حققها التيار الصدري، مقابل تراجع الفصائل الشيعية الأخرى، لعبة المفاوضات بين مختلف القوى التي لطالما هيمنت على السياسة العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء، النتائج النهائية للاقتراع البرلماني المبكر الذي جرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

وفيما يلي أبرز القوى المكوّنة للبرلمان الجديد وفقا لهذه النتائج:-

كتلة الصدر تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وحازت على 73 مقعدا (وكالة الأناضول)

مكاسب التيار الصدري

حازت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، على أكبر تمثيل في البرلمان بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج النهائية المعلنة الثلاثاء، مقابل 54 في 2018.

ويقدّم الصدر، الذي تزعّم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأميركية بعد 2003، نفسه كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة رغم حضور أنصاره في كافة مؤسسات الدولة.

ولا ينتظر أن تغير المكاسب التي حققها التيار الصدري، مقابل تراجع الفصائل الشيعية الأخرى، لعبة المفاوضات بين مختلف القوى التي لطالما هيمنت على السياسة العراقية.

القوى الشيعية الأخرى

مع حصولها على 17 مقعدا، سجلت قوى سياسية وفصائل من الحشد الشعبي التي يعدّ تحالف "الفتح" أبرز الممثلين لها في البرلمان تراجعا قويا، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018 الذي دخلته مدفوعةً بالانتصارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر مناصرون للحشد الشعبي أن الانتخابات شابها "تزوير"، ونظموا في الأسابيع الأخيرة اعتصاما أمام مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي توجد بها مقار حكومية وسفارات.

من جهته، حقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاما، خرقا في هذه الانتخابات مع حصوله على 33 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة.

تحالف الحكيم (يمين) والعبادي سجل تراجعا ملحوظا إلى 4 نواب فقط (الجزيرة)

تحالف الحكيم والعبادي

سجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم الذي يقدم نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعا ملحوظا إلى 4 نواب فقط. كان لتيار الحكمة 19 نائبا في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائبا.

الحلبوسي تحول إلى لاعب مهم في السياسة العراقية خلال فترة قصيرة (الصحافة العراقية)

القوى السنية

نجح رئيس البرلمان السابق والسياسي السني الصاعد محمد الحلبوسي، على رأس تحالف "تقدم"، في تحقيق نتائج قوية مع حصوله على 37 مقعدا، ما يجعله القوة الثانية في المجلس.

وتمكن الحلبوسي البالغ من العمر 40 عاما من التحول إلى لاعب مهم في السياسة العراقية خلال فترة قصيرة، ولا سيما من خلال عمله على استثمارات في مناطق سنية مثل الرمادي في محافظة الأنبار غربا، وتوسيع علاقاته الإقليمية.

وحصل منافسه الرئيسي تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدا وفق ما أظهرت النتائج النهائية، وهو يضم عددا كبيرا من السياسيين السنة.

المستقلون وممثلو المحتجين

تمكنت حركة "امتداد"، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية، من كسب 9 مقاعد وفق النتائج النهائية، وهي تحظى بشعبية كبيرة في الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوب البلاد، حيث تركزت التظاهرات قبل عامين.

وتعرف الحركة عن نفسها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حركة سياسية عراقية لا طائفية لا قومية لا عنصرية تهدف إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات".

وبعيد إعلان النتائج الأولية، قال أمينها العام علاء الركابي في تصريح لقناة محلية "هذه نهاية صفحة سيئة في تاريخ العراق".

وفاز 43 مرشحا مستقلا بمقاعد في البرلمان، لكن هؤلاء قد ينضوون لاحقا في تحالفات حزبية، ما من شأنه تغيير حجم التكتلات النهائية في البرلمان.

الأحزاب الكردية

لا يزال الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي، مهيمنين على المشهد السياسي الكردي في البلاد عموما، وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي ويدعم الوجود الأميركي بالعراق، خصوصا.

وفاز الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا متجاوزا حصيلته في البرلمان السابق، مقابل 17 مقعدا للاتحاد الوطني، وفق النتائج النهائية.

وتعصف أزمة داخلية بحزب الاتحاد الوطني، بعد استبعاد الرئيس المشترك له لاهور شيخ جنكي و3 آخرين من أعضاء القيادة، أدت إلى تعرض عدد من القياديين، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال.

بالنسبة للأحزاب التي تمثل المعارضة في الإقليم، فقد حققت "حركة الجيل الجديد" تقدما من 4 إلى 9 مقاعد.