أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

قام بتسليم الرسالة الفريق أول علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

سمو الأمير المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة. قام بتسليمها سعادة الفريق أول ركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، خلال استقبال سموه له في مكتبه بالديوان الأميري. https://t.co/nvXOUg3agg pic.twitter.com/wFFXVT6nZ0 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 1, 2021

وفي يوليو/تموز الماضي، وجّه أمير دولة قطر بتخصيص 100 مليون دولار أميركي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) حينها أن الدعم يأتي ضمن جهود برنامج الأغذية التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن.

كما يأتي لمساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأودت هذه الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.