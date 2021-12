الحرب في إثيوبيا.. الجيش يسيطر على عدة مدن في أمهرة ووزير الخارجية الصيني يصل أديس أبابا

أعلنت الحكومة الإثيوبية سيطرتها على عدة مدن وبلدات وقرى في جنوب وشمال وغرب إقليم أمهرة، فيما بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح اليوم الأربعاء زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن قوات الجيش سيطرت على 15 بلدة تتوزع على 4 جبهات، من أبرزها بلدة شواربيت، مما يوقف خطط جبهة تيغراي للزحف نحو أديس أبابا، ولم تعلق الجبهة حتى الآن على هذه المستجدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الاتصال الحكومي في إقليم أمهرة (شمالي البلاد) للجزيرة إن الجيش الإثيوبي استعاد السيطرة على مدينة لاليبيلا في الإقليم.

وكان الجيش الإثيوبي قد دفع أمس الثلاثاء بتعزيزات كبيرة للسيطرة على إقليم أمهرة الذي يشهد معارك شديدة وقصفا متبادلا.

وأفاد مراسل الجزيرة في جبهة "بوركا" -التي سيطرت عليها مؤخرا القوات العفرية الخاصة (قوات تابعة لإقليم عفر يدعم الجيش الفدرالي)- بأن قوات الجيش الإثيوبي دفعت بتعزيزات كبيرة لخوض معركة فاصلة بهدف السيطرة على بلدة باتي بإقليم أمهرة.

وشملت التعزيزات مقاتلين وأسلحة رشاشة وآليات عبرت بلدة كاسا غيتا التي تبعد 20 كيلومترا عن باتي.

وأضاف المراسل أن جبهة "كاسا غيتا" شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي، في وقت تشتد فيه المواجهات في أمهرة على عدة جبهات.

في المقابل، قللت جبهة تحرير تيغراي -التي تقاتل في أكثر من جبهة- من شأن تصريحات الجيش الإثيوبي، ووصفتها بأنها مناورات.

وفي تطور لافت، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم إن الوزير الصيني -الذي يزور حاليا إثيوبيا- أكد ثقته ودعمه لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية.

في المقابل، اتهم غيتاشيو رضا الناطق باسم جبهة تيغراي القوات الإثيوبية بقصف سد تيكيزي الكهرومائي.

وقال رضا في تغريدة على تويتر إن قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قصفت أمس الثلاثاء سد تيكيزي الكهرومائي، مضيفا أن النظام في أديس أبابا سيفعل ما في وسعه لتدمير أي شيء يمكن أن يفيد شعب تيغراي، حسب قوله.

The dying Regime of #AbiyAhmed has in the early morning hours of 30th of November has bombed the Tekeze Hydroelectric Dam. That the Regime in Addis Ababa will do what it can to destroy anything that could benefit the people of #Tigray is nowhere more clear. #TigrayShallPrevail!

— Getachew K Reda (@reda_getachew) November 30, 2021