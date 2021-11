وفد من الحكومة الأفغانية يزور باكستان.. كابل: دعم واشنطن لجبهة أحمد مسعود انتهاك لاتفاق الدوحة

قالت الحكومة الأفغانية إن الدعم السياسي الأميركي لجبهة المقاومة بقيادة أحمد مسعود انتهاك لاتفاق الدوحة المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة، فيما يزور وفد من حكومة كابل بقيادة وزير الخارجية أمير خان متقي غدا الأربعاء باكستان لمناقشة العلاقات الاقتصادية وملف اللاجئين.

وذكر وكيل وزارة الإعلام والثقافة الأفغاني ذبيح الله مجاهد في مقابلة اليوم الثلاثاء مع تلفزيون "تي في 1" (TV1) الأفغاني أن "الدعم السياسي الأميركي لما تسمى جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود يعد انتهاكا لاتفاق الدوحة"، وهو الاتفاق المبرم بين الحكومة الأميركية وحركة طالبان في فبراير/شباط 2020، وذلك بهدف إحلال السلام في أفغانستان، وتضمن التزامات سياسية وأمنية من واشنطن وطالبان.

