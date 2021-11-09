كورونا.. فرنسا تنصح بتجنب مودرنا لمن دون الـ30 والروس يعودون لوظائفهم

نصحت السلطات الصحية الفرنسية بعدم إعطاء لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا لمن هم دون الـ30 عاما، فيما عاد معظم الروس لأعمالهم أمس الاثنين بعد إجازة إجبارية استمرت أسبوعا أقرتها السلطات لمواجهة موجة وبائية قياسية بالمرض.

وجاء إعلان السلطات الصحية الفرنسية أمس بعدما أظهرت دراسة فرنسية أجرتها وكالة الأدوية وصندوق التأمين الصحي الوطني أن اللقاحات العاملة بتقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" -مثل لقاح "مودرنا" (Moderna) و"فايزر" (Pfizer) تزيد قليلا خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب وغلاف القلب لدى الشباب.

وتقول نتائج الدراسة الفرنسية إن لقاحَي فايزر ومودرنا يزيدان من خطر حدوث هذين المرضين في غضون 7 أيام بعد تلقي اللقاح، ولكن الدراسة قالت إن هذه الإصابة نادرة الحدوث، ولا تدعو للتشكيك في فائدة اللقاحات.

وجاءت نتائج الدراسة عقب متابعة حالات أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و50 عاما أدخلوا مستشفيات في فرنسا بسبب التهاب عضلة القلب وغلاف القلب بين 15 مايو/أيار و31 أغسطس/آب الماضيين.

وقال محمود زريق -مدير "إيبي-فار" (Epi-Phare) للدراسات والبحوث بفرنسا- لوكالة الصحافة الفرنسية "عندما نوازن بين فعالية اللقاحات ضد الأشكال الحادة من كوفيد-19 (المقدرة بنحو 90%)، وهذه الأخطار الموجودة النادرة (التهاب عضلة القلب وغلافه)؛ فإننا لا نشكك في فائدة اللقاحات".

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد نصحت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستخدام لقاح فايزر حصرا في الجرعات المعززة.





العودة للعمل

وفي روسيا، عاد معظم المواطنين إلى أعمالهم أمس الاثنين بعد عطلة إجبارية مدفوعة الأجر استمرت أسبوعا، وذلك بعدما أنهت السلطات أوامر إغلاق أماكن العمل في كل أرجاء البلاد، في محاولة للتصدي لموجة وبائية قياسية.

غير أن السلطات الصحية الروسية سجلت أمس 1190 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى من نظيره في الأيام التي سبقت إجازة الأسبوع، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 39 ألفا و400.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن من السابق لأوانه الحكم على تأثير الإغلاق حتى الآن، لكنه استشهد بقول رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -وهو أحد الحلفاء المقربين من بوتين- إن وضع الوباء مستقر في العاصمة. وأضاف بيسكوف أن تأثير إغلاق البلاد في الأيام الماضية لن يظهر قبل أسبوع.

وبعد إغلاق مشدد في ربيع 2020، رفضت السلطات الروسية اعتماده مجددا رغم الموجات الوبائية بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية.

وما أسهم أيضا في الانتشار السريع لفيروس كورونا هو ضعف نسب تلقيح الروس جراء نسبة المتشككين حيال فعالية اللقاحات المصنعة محليا، إذ لا تتعدى نسبة الملقحين بالكامل في البلاد 34% فقط من السكان البالغ عددهم 144 مليونا.

الحدود الأميركية

وفي الولايات المتحدة، أعادت السلطات فتح حدودها أمام المسافرين من أنحاء العالم بعد إغلاق استمر 19 شهرا جراء جائحة كورونا، غير أن رفع القيود على السفر للمواطنين غير الأميركيين مشروط بحصولهم على التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وكانت القيود الاستثنائية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر للمرة الأولى في مطلع 2020 لمكافحة انتشار "كوفيد-19" قد حالت دون وصول غير الأميركيين الذين كانوا خلال الأيام الـ14 السابقة في بريطانيا ودول منطقة شنغن (26 دولة) فضلا عن أيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل.

وقالت مجموعة "يو إس ترافيل" (US Travel) إن الدول المذكورة مثلت 53% من جميع الزوار الدوليين للولايات المتحدة في 2019.

وعلى الصعيد العالمي، أفاد إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية أن عدد المصابين بالفيروس بلغ أمس عتبة 250 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في نهاية العام 2019، وتبقى أوروبا المنطقة الأكثر تأثرا بالجائحة من ناحية عدد الإصابات، بأكثر من 76 مليون إصابة.