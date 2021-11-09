اقتربت من مناورات ذو الفقار.. إيران تعلن اعتراضها مسيرات أميركية فوق بحر عمان

قال الجيش الإيراني إنه رصد طائرات أميركية دون طيار تقترب من منطقة المناورات العسكرية "ذو الفقار 1400" التي يجريها في بحر عمان، وأضاف أنه قام بتحذيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المقر الإعلامي لمناورات الجيش الإيراني أن قوات الدفاع الجوي رصدت وتصدت لطائرتين مسيرتين أميركيتين من نوع "إم كيو-9″ (MQ-9) و"آر كيو-4" ( RQ-4) اقتربتا من منطقة المناورات التي يجريها الجيش بين مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي.

وقالت الوكالة إن الطائرتين غيرتا مساريهما وابتعدتا عن الحدود الإيرانية بعد إطلاق الدفاعات الإيرانية عيارات نارية تحذيرية.

بدوره، قال التلفزيون الإيراني إن الحادثة جرت أثناء إجراء مناورات "ذو الفقار 1400" قبالة سواحل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ووفقا للتلفزيون الإيراني فقد جاءت المسيّرتان الأميركيتان إلى المنطقة بهدف جمع معلومات حول مناورات ذو الفقار والتي تنظم بشكل سنوي.

اطلاق صواريخ كروز "قادر" و"قدير" و"نصر" في المناورات الايرانية اعلن المتحدث باسم مناورات ذوالفقار 1400 المشتركة للجيش اليوم الاثنين عن اطلاق صواريخ كروز "قادر" و"قدير" و"نصر" بنجاح خلال هذه المناورات. pic.twitter.com/Pjy8M2XJZX — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) November 8, 2021

وأجرى الجيش الإيراني على مدار 3 أيام مناورات عسكرية شاملة تحمل اسم "ذو الفقار 1400" في مضيق هرمز وبحر عمان وصولا إلى المحيط الهندي، وهي المناورات الثالثة لإيران في غضون شهر.

وأطلق الجيش الإيراني أمس الاثنين -في اليوم الثاني من المناورات- صواريخ كروز "قادر" و"قدير" و"نصر"، وطوربيدات من غواصات "طارق" و"غدير" على أهداف عائمة وتحت سطح الماء.

ويقول قادة عسكريون إنّ الهدف منها تعزيز القدرات القتالية للقوات الإيرانية، ومواجهة أي تهديد.

وتأتي المناورات في الوقت الذي اتفقت فيه إيران ومجموعة الدول الموقعة على الاتفاق النووي على استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتصر إيران على أن نجاح هذه المفاوضات يكون برفع جميع العقوبات الأميركية عنها، وتقديم ضمانات بعدم فرضها مرة أخرى.