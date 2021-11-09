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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

اقتربت من مناورات ذو الفقار.. إيران تعلن اعتراضها مسيرات أميركية فوق بحر عمان

طائرة أميركية بدون طيار في رحلة استطلاع بحرية (أرشيف - الفرنسية)
9/11/2021

قال الجيش الإيراني إنه رصد طائرات أميركية دون طيار تقترب من منطقة المناورات العسكرية "ذو الفقار 1400" التي يجريها في بحر عمان، وأضاف أنه قام بتحذيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المقر الإعلامي لمناورات الجيش الإيراني أن قوات الدفاع الجوي رصدت وتصدت لطائرتين مسيرتين أميركيتين من نوع "إم كيو-9″ (MQ-9) و"آر كيو-4" ( RQ-4) اقتربتا من منطقة المناورات التي يجريها الجيش بين مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي.

وقالت الوكالة إن الطائرتين غيرتا مساريهما وابتعدتا عن الحدود الإيرانية بعد إطلاق الدفاعات الإيرانية عيارات نارية تحذيرية.

بدوره، قال التلفزيون الإيراني إن الحادثة جرت أثناء إجراء مناورات "ذو الفقار 1400" قبالة سواحل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ووفقا للتلفزيون الإيراني فقد جاءت المسيّرتان الأميركيتان إلى المنطقة بهدف جمع معلومات حول مناورات ذو الفقار والتي تنظم بشكل سنوي.

وأجرى الجيش الإيراني على مدار 3 أيام مناورات عسكرية شاملة تحمل اسم "ذو الفقار 1400" في مضيق هرمز وبحر عمان وصولا إلى المحيط الهندي، وهي المناورات الثالثة لإيران في غضون شهر.

وأطلق الجيش الإيراني أمس الاثنين -في اليوم الثاني من المناورات- صواريخ كروز "قادر" و"قدير" و"نصر"، وطوربيدات من غواصات "طارق" و"غدير" على أهداف عائمة وتحت سطح الماء.

ويقول قادة عسكريون إنّ الهدف منها تعزيز القدرات القتالية للقوات الإيرانية، ومواجهة أي تهديد.

وتأتي المناورات في الوقت الذي اتفقت فيه إيران ومجموعة الدول الموقعة على الاتفاق النووي على استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتصر إيران على أن نجاح هذه المفاوضات يكون برفع جميع العقوبات الأميركية عنها، وتقديم ضمانات بعدم فرضها مرة أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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