Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|إثيوبيا

تحذير أممي من حرب أهلية في إثيوبيا ودعوات لوقف إطلاق النار والتفاوض من دون شروط

Rally In Support Of Ethiopian Government At Meskel Square
استعراض في أديس أبابا دعما لحكومة آبي أحمد (غيتي)
8/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202101:49 AM (مكة المكرمة)

حذّرت مسؤولة أممية المجتمع الدولي من أن حصول حرب أهلية في إثيوبيا يعد "خطرا حقيقيا للغاية"، تزامنا مع استمرار التحركات الدولية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار كخطوة أولية من أجل سلام مستدام في هذا البلد.

وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام -خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت للوضع في إثيوبيا- إن انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية واسعة النطاق خطر حقيقي للغاية، ومن شأن ذلك إذا حدث أن يتسبب في كارثة إنسانية، وأن يضر مستقبل البلد الذي وصفته بالمهم.

وأوضحت أن نحو 7 ملايين شخص في شمالي إثيوبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

ولفتت ديكارلو إلى تقدم قوات تيغراي جنوبا نحو أديس أبابا بالتنسيق مع جيش تحرير أورومو. وأضافت أن الصراع الذي استمر عاما في منطقة تيغراي في إثيوبيا أخذ أبعادا كارثية، موضحة أن القتال يضع مستقبل البلاد وشعبها واستقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع في حالة من عدم اليقين الشديد.

حل سياسي

أما المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، فقد قالت إن الحل الوحيد للنزاع في إثيوبيا سياسي، مؤكدة الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في ذلك.

وطالبت قوات تيغراي بالانسحاب من عفر وأمهرة ووقف التقدم نحو أديس أبابا، داعية الحكومة الإثيوبية إلى احترام القانون الدولي وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار من دون شروط.

وكشف الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي أنه سيقوم بزيارة إقليمي أمهرة وعفر في إثيوبيا اليوم.

وقال مندوب الصين بالأمم المتحدة إن ممارسة الضغوط على إثيوبيا ستصعب إمكانية التوصل لحل للأزمة، ودعا الحكومة الإثيوبية لضبط النفس والحوار تجنبا للتصعيد في تيغراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن بلاده لن تتفكك وستبقى وستهزم من وصفهم بأعدائها.

وفي حفل لجمع التبرعات للمجهود الحربي، دعا آبي أحمد شعبه لدعم إثيوبيا بالأموال وخدمتها بالعلم.

لا تفاوض

كما قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن قرار عدم التفاوض مع المجموعات التي صُنفت إرهابية ما زال قائما.

وأضاف الوزير أن أديس أبابا لن ترضخ للضغوط التي تمارس عليها، وأنها تتمسك باستقلالية قرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قائد جيش تحرير أورومو في إثيوبيا جال مورو قوله إن قواته اقتربت من العاصمة وتستعد لشن هجوم آخر، وتوقع أن تنتهي الحرب في وقت قريب جدا.

وذكر مورو -واسمه الحقيقي كومسا ديريبا- أن المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق، وأن مقاتلي جبهة تحرير أورومو أصبحوا قريبين للغاية من النصر، حسب تعبيره.

وأكد قائد جيش تحرير أورومو أن الحكومة الفدرالية تحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية في البلد، ولهذا تدعو الشعب للقتال.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Villagers return from a market to Yechila town in south central Tigray walking past scores of burned vehicles, in Tigray, Ethiopia, July 10, 2021. REUTERS/Giulia Paravicini SEARCH "ETHIOPIA FIGHTING" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

40 مليون إثيوبي يعيشون على حدوده المضطربة.. هل تنفجر أزمة إثيوبيا بوجه السودان؟

يدفع السودان إلى جانب أزمته الداخلية العميقة ثمنا غاليا أمنيا وإنسانيا واقتصاديا جراء تفاقم الأوضاع في إثيوبيا، سواء على صعيد تهديدات سد النهضة، أو على خلفية الاقتتال الإثيوبي الدائر على حدوده.

Published On 8/11/2021
The Wider Image: Grim aftermath of Ethiopian battle offers rare clues of brutal war

واشنطن تعلن فشل وساطتها.. الفصائل المعارضة تتقدم نحو العاصمة ومظاهرات مؤيدة لآبي أحمد بعدة مدن إثيوبية

خرجت مظاهرات حاشدة بإثيوبيا دعما لحكومة آبي أحمد ضد الحركات المتمردة بقيادة جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت الأحد أنها تتقدم نحو العاصمة، كما أعلن مسؤول أميركي فشل وساطة بلاده لوقف القتال.

Published On 8/11/2021
آبي احمد يعقد أول لقاء جماهيري منذ توليه منصبه

إثيوبيا.. مظاهرات ضد جبهة تحرير تيغراي ودعوات دولية لوقف التصعيد والدخول في مفاوضات

طالبت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة جميع أطراف الصراع في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية، تزامنا مع تنظيم الحكومة لمظاهرات شعبية في عدة مدن ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

Published On 7/11/2021
المزيد من سياسة

واشنطن.. كيف دخلت إلى قلب الأزمة الإثيوبية؟

ما يقلرب من ألفي متظاهر أثيوبي تظاهروا أمس الأثنين دعما لأحمد آبي أمام البيت الأبيض

من مستشار شخصي للرئيس التونسي إلى خصم سياسي.. بالطبيب يكشف للجزيرة نت دوافع وأهداف مبادرة الديمقراطية ضد "الانقلاب"

بالطبيب حمل الرئيس مسؤولية تأزم الأوضاع في تونس تواصل اجتماعي

كورونا.. فرنسا تنصح بتجنب مودرنا لمن دون الـ30 والروس يعودون لوظائفهم

Vials and medical syringe are seen in front of Moderna logo in this illustration

وسط اشتداد المعارك.. تحذير من أخطار حرب أهلية بإثيوبيا وجهود أفريقية لإيجاد حل سلمي للأزمة

Ethiopian special forces patrol with armoured personnel carriers in Meskel Square. downtown Addis Ababa, Ethiopia, June 9, 2005. Ethiopian security forces held some opposition leaders under house arrest on Thursday, a day after police and troops fired into crowds killing at least 26 people in the country's worst bloodshed in four years. REUTERS/Andrew Heavens AH/RSS/DY
الأكثر قراءة

ملابس البالة.. مصدرها وسبب رواجها في مصر

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم الطبي إلى العالم؟

التاريخ الإسلامي - تراث - تاريخ التطعيم الطبي

احترام العقائد لا يعني الاعتراف بها.. شيخ الأزهر: "الإبراهيمية" تصادر حرية الاعتقاد والاختيار

كيف تربح 10 آلاف دولار شهريا عبر الإنترنت؟.. نصائح ملهمة من رائدة أعمال شابة

إميلينا كاتبة مستقلة في مجال الصحة واللياقة البدنية.