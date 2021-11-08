5 محطات في علاقات الجانبين.. إيران تشترط لحوار إقليمي وتنتقد السعودية بشأن لبنان

قالت إيران اليوم الاثنين إن على السعودية "إظهار مزيد" من الجدّية في مفاوضاتهما حول قضايا إقليمية، وانتقدت ما سمتها ضغوطا اقتصادية تمارسها الرياض على بيروت، وفي الوقت ذاته ربطت الدخول في حوار إقليمي بوقف الحرب في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية منوط بإظهار الرياض مزيدًا من الجدية.

وأقرّ في الوقت نفسه بأن "الاتصالات بين إيران والسعودية متواصلة"، وأضاف "عقدنا حتى الآن 4 جولات حوار صريحة وشفافة، وعقد جولة جديدة من المفاوضات منوط بإظهار الرياض مزيدًا من الجدية".

وأوضح أن هذه المفاوضات لا تشمل طرفًا ثالثًا، "وعلى الرياض أن تدرك أن منطق الحصار والضغوط على لبنان لن يحقق أي نتائج".

وأشار إلى أن مفاوضات إيران مع مجموعة "4+1" لا تشمل قضایا إقليمية، لأن شؤون المنطقة يجري بحثها مع دول المنطقة فقط، "وينبغي إنهاء ضخ السلاح إلى المنطقة وإنهاء حرب اليمن قبل بدء أي مفاوضات حقيقية إقليمية".

من جانبه، أكد المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي أن الرياض فقدت الحماسة لاستكمال المفاوضات مع إيران بسبب ما سماه تصريحات الحكومة المتشددة في طهران ودورها في العراق ولبنان واليمن.

وفي مقابلة مع نشرة سابقة للجزيرة، قال اليامي إن إيران تسعى وراء المفاوضات لأنها تريد فك عزلتها الإقليمية والعربية، حسب تعبيره.





وفي ما يأتي أبرز محطات العلاقة بين الجانبين في الأعوام الأخيرة:

2016

كانت الخلافات السعودية الإيرانية بلغت ذروتها مع إعدام القضاء السعودي رجل الدين الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016.

وفي اليوم ذاته تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم، وفي اليوم التالي أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع إيران.

2017

فبعد قطع العلاقات عام 2016، التقطت عدسات المصورين مصافحة نادرة بين وزيري خارجية البلدين عادل الجبير وجواد ظريف، على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، أعقبه حديثٌ لظريف عن قرب تبادل الزيارات الدبلوماسية.

2019

لكن ملف الحرب في اليمن عاد ليفجر التوتر بين الجانبين، ففي عام 2019 اتهمت السعودية إيران باستهداف منشآت أرامكو -عملاق النفط السعودي- وتسبب ذلك في تعطل الإنتاج وتكليف الرياض خسائر فادحة.

أبريل/نيسان 2021

وبعد عام ونصف العام عقدت السعودية وإيران اجتماعًا دبلوماسيًّا في العراق، في أعقاب سلسلة اجتماعات عُقدت على مستويات أدنى.

سبتمبر/أيلول 2021

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن أمله في نجاح المحادثات الأولية مع إيران.

أكتوبر/تشرين الأول2021

ردّ إيران جاء عبر وزير خارجيتها حسين عبد اللهيان الذي أكد أن المحادثات بين طهران والرياض تسير على الطريق الصحيح.