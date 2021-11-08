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سياسة|ليبيا

هآرتس: صدام خليفة حفتر زار إسرائيل طلبا للدعم العسكري

صدام حفتر قام بعدد من الزيارات خارج ليبيا بتكليف من والده (مواقع التواصل)
8/11/2021

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن صدام حفتر نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر زار إسرائيل الاثنين الماضي سعيا لعلاقات دبلوماسية من أجل الحصول على المساعدة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التي كانت تقل صدام حفتر أقلعت من دبي، وهبطت في مطار بن غوريون ومكثت به قرابة 90 دقيقة، قبل أن تواصل طريقها إلى ليبيا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة توجهت إلى مصر عقب زيارتها تل أبيب.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن صدام حفتر نقل إلى المسؤولين الإسرائيليين رسالة من والده يطلب فيها مساعدة عسكرية وسياسية من تل أبيب، مقابل إقامة علاقة دبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل في قادم الأيام.

وأضافت أن حفتر ونجله وعدا ببدء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إذا ترأسا الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخلال الزيارة غير المعلنة لصدام حفتر، التقى الأخير عددا من الجهات الأمنية لم يكشف عن هويتها وفق ما ذكرت هآرتس، والتي أوردت أنه جرت في الفترة الماضية اتصالات سرية بين اللواء حفتر وشخصيات من جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية).

وقبل أكثر من أسبوع، قالت صحيفة إسرائيلية إن سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر تعاقدا مع شركة استشارية إسرائيلية لتقديم المشورة بشأن حملة الانتخابات الرئاسية.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول + وكالة سند

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