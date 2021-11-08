مصر في قلب الموجة الرابعة لكورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات والاستعداد لتطعيم طلاب الثانوي

القاهرة- مع استمرار تعرضها للموجة الرابعة من فيروس كورونا، يشهد ملف الصحة المصرية عددا من التطورات المرتبطة بالفيروس أبرزها استمرار ارتفاع أرقام الوفيات الناجمة عن الفيروس، رغم انخفاض أعداد الإصابات بمعدل بسيط لليوم الثاني على التوالي.

وفي مواجهة الجائحة، تستعد مصر لبدء تطعيم طلاب الثانوية العامة، كما شددت على منع دخول الموظفين بالجهات الحكومية وطلاب الجامعات دون تطعيم.

وأمس الأحد، سجلت وزارة الصحة المصرية 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة، مقارنة مع 909 إصابات و62 وفاة في اليوم السابق.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، تعافي 711 حالة من مرضى كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 283 ألفا و225 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا بلغ 337 ألفا و485 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و76 حالة.

قلب الموجة الرابعة

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن مصر ما زالت في موجة تصاعدية لفيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" أمس الأحد، أن مصر ما زالت تشهد زيادة واضحة في عدد إصابات كورونا والوفيات والحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات.

وأكد أن البلاد ما زالت في قلب الموجة الرابعة، لكن اللقاحات ساعدت على تقليل حدة تلك الموجة، وكذلك القدرة الكبيرة للتعامل العلمي مع الحالات المصابة، على حد قوله.

تشديد حكومي

بدوره، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلقَّ اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت.

وفي اجتماعه أمس الأحد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار -القائم بأعمال وزير الصحة- شدد رئيس الوزراء المصري على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، حسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس بالفيسبوك.

مناشدة وزير التعليم

في سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، بدء تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح "فايزر- بيونتك" (Pfizer-Biontech) للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

وعبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، دعا شوقي الطلاب للتسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، موضحا أن الوزارة ستتولى تحديد موعد لكل منهم.