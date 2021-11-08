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سياسة|قطر

أمير قطر يتسلّم رسالة خطية من ولي العهد السعودي

تسلم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالةً خطية من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تتصل بالعلاقات بين البلدين وأبرزِ المستجدات الإقليمية والدولية.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) يتسلم الرسالة خلال استقباله سفير المملكة بالدوحة (الصحافة القطرية)
8/11/2021

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتصل بالعلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة السفير السعودي لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن سفير المملكة سلّم الشيخ تميم -خلال استقباله له بالديوان الأميري في الدوحة- الرسالة الموجهة إليه من الأمير محمد بن سلمان، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ولفتت الوكالة إلى أن السفير نقل للشيخ تميم تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبدوره حمّل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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