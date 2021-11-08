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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

تعرّضت الولايات المتحدة لسلسلة من الهجمات الخطيرة التي استهدفت بنيتها التحتية وأبرز الشركات العاملة فيها، ومن أهم هذه الهجمات الكبرى الاختراق الضخم لشركة "سولار ويندز".

العديد من المؤسسات الحساسة في أميركا تعرضت في السنوات القليلة الماضية لعمليات قرصنة (غيتي)
8/11/2021

ذكرت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن قراصنة إلكترونيين تسللوا إلى 9 منظمات مختصة في قطاعات الدفاع والطاقة والصحة والتكنولوجيا والتعليم، إحداها في الولايات المتحدة، وفق ما توصلت إليه نتائج تحريات شركة الأمن السيبراني "بالو ألتو نيتوركز" (Palo Alto Networks).

وأضافت القناة أن وكالة الأمن القومي الأميركي تترصد، بمعية باحثين في الأمن السيبراني، الجهود التي يبذلها قراصنة غير معروفين بغرض سرقة بيانات من شركات أميركية متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فضلا عن أهداف أخرى حساسة.

وذكر المصدر نفسه أن الأجهزة الأمنية، سواء في عهد الإدارة الأميركية السابقة أو الحالية، عمدت إلى الكشف عن مثل هذا التجسس السيبراني قبل أن يلحق أضرارا بالغة، مضيفا أن الهدف من إطلاع الجمهور على مثل هذه المعلومات هو تحذير باقي الشركات التي قد تُستهدف بالقرصنة، وأيضا لحرمان القراصنة من أدواتهم المعتمدة في الاختراق.

وحسب تقرير سي إن إن، فإن الجهة المسؤولة عن رصد التهديدات السيبرانية الأجنبية داخل وكالة الأمن القومي الأميركي أسهمت في الدراسة التحليلية التي قامت بها شركة بالو ألتو نتوركز.

كلمات السر

ويقول كبير المسؤولين التنفيذين في الشركة ريان أولسون لقناة "سي إن إن" إن المهاجمين سرقوا كلمات السر من بعض المنظمات المستهدفة بغرض الوصول لمدة طويلة إلى الشبكات الإلكترونية لهذه المؤسسات، حتى يتاح لهم اعتراض أي معطيات حساسة ترسل عبر البريد الإلكتروني، أو تكون مخزنة داخل أنظمة حواسيب تلك المؤسسات، قبل أن يكتشف أمر المتسللين.

وأضاف أولسون أن قائمة المنظمات التسعة التي طالتها عملية القرصنة هي مجرد غيض من فيض، متوقعا أن يكشف عن ضحايا آخرين، ولا يعرف الجهة التي تقف وراء عمليات التسلل الإلكتروني، إلا أن شركة بالو ألتو نتوركز تقول إن تكتيكات المهاجمين والأدوات التي استعانوا بها شبيهة بتلك التي تستعمل مجموعة قرصنة صينية.

وكانت شركة "ماندينت" (Mandiant) للأمن السيبراني الأميركية قالت في وقت سابق هذا العام إن قراصنة مرتبطين بالصين يبحثون عن نقاط ضعف في برمجيات مختلفة من أجل قرصنة منظمات تعمل في قطاعات الدفاع والمال والقطاع الحكومي في الولايات المتحدة وأوروبا.

تهديدات متزايدة

وكان البيت الأبيض قد طلب في الأشهر القليلة الماضية من شركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات البنية التحتية الرئيسية العاملة في البلاد، بذل المزيد من الجهود لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني، وذلك في اجتماع جمع رؤساء هذه الشركات مع الرئيس جو بايدن وأعضاء حكومته مؤخرا.

وتعرّضت الولايات المتحدة لسلسلة من الهجمات الخطيرة التي استهدفت بنيتها التحتية، وأبرز الشركات العاملة فيها، ومن أهم هذه الهجمات الكبرى الاختراق الضخم لشركة "سولار ويندز" (Solarwinds)، وهجوم "كاسيا" (Kaseya)، وبرمجيات الفدية، وإغلاق خط أنابيب النفط لشركة "كولونيال غروب" (Colonial Group) الناتج عن هجوم إلكتروني.

وقد أضرت هذه الهجمات بالولايات المتحدة الأميركية إلى أبعد الحدود، حيث أثرت بشكل خطير على إمدادات الوقود والغذاء في البلاد.

المصدر : سي إن إن

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