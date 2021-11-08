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سياسة|كويت

حكومة الكويت تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

أمير الكويت يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء (وكالة الأنباء الكويتية)
أمير الكويت يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء (وكالة الأنباء الكويتية)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202102:31 PM (مكة المكرمة)

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته اليوم الاثنين إلى أمير البلاد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد عقد اجتماعا قدم خلاله الوزراء استقالتهم، تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.

ومساء الأحد، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا، في قصر السيف بالعاصمة، للتباحث بشأن نبذ الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة (البرلمان)، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي لم تورد تفاصيل أكثر حول هذه الخلافات.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب مماطلة في تقديم برنامج عمله.

المصدر : وكالات

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