تسير في "الاتجاه الصحيح".. الوفد العربي يعلن عن تطور في محادثات الأزمة بين السعودية ولبنان

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اليوم الاثنين أنه توصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك إثر التوتر الذي أحدثته تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

ونقلت وكالة رويترز عن قناة الجديد اللبنانية أن زكي قال إنه توصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول خليجية أخرى، على رأسها السعودية، مشيرا إلى "ثقب في الجدار يمكننا العبور منه".

وأكد زكي -الذي وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة بيروت- أن المحادثات مع لبنان بشأن الخلاف الحالي تسير في "الاتجاه الصحيح".

وفي السياق ذاته، قال زكي -في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون- إنه جاء من أجل الاطلاع على الموقف اللبناني أولا بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية.

وأضاف أن المصلحة اللبنانية الخليجية هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع.

وقال إن الحوار مع الرئيس عون كان صريحا، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.

وأشار زكي إلى أنه سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري.

وأوضح أنه في نهاية اللقاءات سيكون هناك شكل عام للمسار الذي سنسير فيه وستكون الأمور إيجابية، ولفت إلى أنه إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية فإنه سيقوم بذلك.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وكذلك فعلت لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقبل تعيينه وزيرا في 10 سبتمبر/أيلول الماضي قال قرداحي -في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/آب- وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة على يوتيوب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وبينما يرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة ولذلك يرفض الاعتذار أو الاستقالة جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس الماضي دعوته لقرداحي لاتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان".