بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

القاهرة – بعد سنوات من الجدل بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، ستصبح هذه العاصمة أمرا واقعا عندما تشرع الحكومة المصرية في نقل مقارّها إلى هناك اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ذكر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قبل أيام قلائل.

ويترتب على انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان المصري، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق بارزة ومميزة وسط القاهرة.

وأوضحت الرئاسة المصرية -في بيان صدر الأسبوع الماضي- انتهاء ما أسمته "المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي" بالعاصمة الجديدة التي تبعد نحو 60 كلم عن القاهرة كبرى المدن المصرية والعواصم العربية.

ومن المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مصير الأصول القديمة

تندرج المقار الحكومية بالقاهرة تحت 3 تنصيفات: الأول غير المسجل لدى وزارة الآثار ولا ينتمي للطراز المعماري الفريد، والثاني تاريخي ذو طراز عمراني فريد، والثالث أثري تابع لوزارة السياحة والآثار.

ستحصل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المقابل النقدي لبيع بعض المقار القديمة التى سيتم إخلاؤها داخل القاهرة، على شكل حصص من الأسهم بعدما تؤول ملكية المباني والمقار إلى صندوق مصر السيادي لبحث أفضل السبل لاستغلالها، وفق تصريح رئيس الشركة اللواء أحمد زكي.

ستُستغل تلك المباني الحكومية في مشروعات استثمارية خدمية أو إنتاجية لمصلحة المواطنين، أو ستباع، أو تؤجر على أن يؤول العائد إلى شركة العاصمة الإدارية.

المقار الحكومية الأثرية ستؤول تبعيتها إلى وزارة السياحة والآثار، لتدار كمنشآت أثرية بعد ترميمها وتجميلها باعتبارها مزارات أثرية، وفق مسؤوليين حكوميين.

أكدت رئيسة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فتحية شتيوي أنه بموجب حكم قضائي صدر من المحكمة الدستورية فعلى جميع الشركات الحكومية أو الاستثمارية التى تستأجر مقار أو مباني من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن تقوم بتسليمها للشركة.

تمتلك شركة مصر للأصول العقارية باعتبارها إحدى شركات مصر القابضة للتأمين 351 عمارة تاريخية على مستوى محافظات مصر، يتركز معظمها فى القاهرة والإسكندرية.

رغم تصريحات رئيس شركة العاصمة الجديدة الخاصة بنقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي، أعلن رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري محمد أبو سعدة تشكيل لجنة قومية لفحص عقارات منطقة وسط القاهرة وبيان الأساليب الخاصة بإعادة الروح البنائية الفريدة لها سواء أكان المبنى أثريا أم حديثا.

وتدخل ضمن عمليات الفحص من جانب اللجنة القومية الأبنية التى سيتم إخلاؤها، ويبلغ عددها أكثر من 70 مبنى، من فيلات وقصور وأبنية ذات طراز حضاري فريد.

كشفت دراسة صادرة عن مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية بعنوان "مصير المقرات الحكومية في القاهرة القديمة بعد نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية" أن عملية الاستفادة من مقار الوزارات القديمة تواجه صعوبات كثيرة بسبب عدم امتلاك الحكومة إستراتيجية واضحة في هذا الشأن.

وفق الدراسة، لم تحدد أسعار المباني المقرر إخلاؤها بعد، غير أن قيمة الأصول العقارية لمباني الوزارات بمنطقة وسط القاهرة فقط ربما تتخطى 700 مليار جنيه (ما يعادل 45 مليار دولار).

جهات تتملك

صندوق مصر السيادي: أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنتقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بغية الإسهام في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري عن الحكومة.

يضم مجلس إدارة الصندوق السيادي وزير التخطيط، ورئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، فضلا عن 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشؤون الاستثمار.

يختص بشراء الأصول الثابتة والمنقولة وبيعها وتأجيرها واستئجارها واستغلالها، والاستثمار في الأوراق المالية داخل البلاد وخارجها، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

وفي الأسبوع الماضي، اجتمع السيسي مع المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد، حيث وجّه السيسي بمواصلة قيام الصندوق بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات الخاصة.

مصر لإدارة الأصول العقارية: شركة مساهمة مصرية تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 53 لسنة 2007، وتختص بإدارة العقارات وشرائها وبيعها واستئجارها وتأجيرها وإنشائها وصيانتها على اختلاف أنواعها، وعموما جميع الاستثمارات في الأصول العقارية.

وزارة السياحة والآثار: المؤسسة المنوطة بحماية التراث المصري من جميع العصور التاريخية، وتتولى الوزارة الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية، ويجوز لها بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد أخذ رأي اللجنة الدائمة المختصة، شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه.

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