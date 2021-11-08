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سياسة|يمن

وسط القتال المستعر.. المبعوث الأميركي في أول زيارة لليمن ونظيره الأممي في تعز

مقاتل حوثي يطلق قذيفة خلال اشتباكات في الجوبة بمحافظة مأرب (رويترز عن الإعلام الحربي الحوثي)
8/11/2021

وصل المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن) اليوم الاثنين في أول زيارة للبلاد، بالتزامن مع أول زيارة لمبعوث أممي إلى تعز، وذلك وسط اشتداد القتال في جبهات مختلفة بالبلاد واستمرار الأزمة الإنسانية.

في تلك الأثناء، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير زورق مفخخ قبالة مدينة الحديدة (غربي اليمن) قال إنه "تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف التحالف أن "السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف في بيان منفصل اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه خميس مشيط (جنوبي المملكة).

وأعلن التحالف أيضا أنه نفذ 31 استهدافا لآليات الحوثيين وعناصرهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وكذلك في محافظة الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل الحوثيون قتال القوات الحكومية في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، حيث سيطروا على مديريات مهمة خلال الأسابيع الماضية، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.

ليندركينغ في عدن

وفي سياق الجهود الغربية والدولية، وصل المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ اليوم إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، في أول زيارة للبلاد منذ تكليفه بمهمته في فبراير/شباط الماضي.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اليمني في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء معين عبد الملك استقبل ليندركينغ "لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود الأممية والدولية لإحلال السلام، إضافة لجهود إسناد الحكومة في مواجهة التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية".

في غضون ذلك، قام مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ بجولة ميدانية في تعز اليوم الاثنين، وهي أول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة منذ اندلاع الحرب في البلاد.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن تعز شهدت إجراءات أمنية مشددة لاستقبال غروندبرغ الذي جاء برا من مدينة عدن، والتي كان قد وصل إليها أمس الأحد.

ولا يزال تنفيذ اتفاق تعز -الذي وقعته الحكومة اليمنية والحوثيون في ديسمبر/كانون الأول 2018- متعثرا.

وكان من المفترض تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وممثلين عن المجتمع المدني للتفاوض بشأن فك الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

ومنذ عام 2015 تقود الجارة السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأودت الحرب -المستمرة منذ نحو 7 سنوات- بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن (نحو 30 مليون نسمة) يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول

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