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سياسة|عراق

العراق.. مفوضية الانتخابات تنهي النظر في الطعون وملاحقها وهذه خطواتها التالية

المفوضية أكدت أن النتائج جاءت متطابقة باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت أن عددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري

Vote counting continue in Iraq
أسماء المرشحين الفائزين ستعلن مباشرة بعد أن تبت الهيئة القضائية في آخر الطعون (الأناضول)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202104:58 PM (مكة المكرمة)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون فيها وعدها وفرزها يدويا، فيما أشارت إلى تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون فيها.

وذكرت المفوضية في بيان أن "عدد الطعون كان بحدود 1436 طعنة موزعة على المحافظات العراقية"، مشيرة إلى أنها بدأت بتدقيق المحطات وعدها وفرزها يدويا من التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون البالغ عددها 87 طعنة منذ يوم الخميس ولغاية الأحد، ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو 4324، حيث تتألف من 2188 محطة في مرحلة تدقيق الطعون، و2136 في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون".

وأشارت المفوضية -بحسب البيان- الى أن "الطعون المقدمة كانت مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت"، موضحة أن "اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، وقد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون فيها".

وأكدت أن "النتائج جاءت متطابقة باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت اللجنة أن عددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ ما يلزم بصدد الأوراق الباطلة وفق الإجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضين الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

وأكدت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أن أسماء المرشحين الفائزين ستعلن مباشرة بعد أن تبت الهيئة القضائية في آخر الطعون، مع ذكر الأسماء صراحة والقوائم التي ينتمون إليها، ثم يتم إرسالها للمحكمة الاتحادية من أجل التصديق عليها، وبعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما بدعوة البرلمان لعقد أولى جلساته.

وكانت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تصدرت الانتخابات البرلمانية بعد حصوله على 73 مقعدا، فيما نال تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي والمستقلون 38 مقعدا لكل منهما، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني 33 مقعدا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري 16 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني 16 مقعدا، وتحالف عزم بزعامة خميس الخنجر 12 مقعدا، وحركة امتداد القريبة للمحتجين 9 مقاعد، وحركة الجيل الجديد 9 مقاعد أيضا، وبذلك ستكون الكتلة الصدرية الكتلة الكبرى في البرلمان، ولكنها لا تملك الأغلبية فيه، وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتا طويلا.

ويأتي إعلان المفوضية إجراءات النظر في الطعون وملاحقها في وقت يواصل المئات من أنصار ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات الاعتصام للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور يوم الجمعة الماضي إلى مواجهات مع القوات الأمنية حينما حاول المحتجون اقتحام تلك المنطقة التي تضم مقار حكومية، منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية، خاصة سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر بعد إصابته بالرصاص وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "أغلبيتهم من القوات الأمنية" -وفق وزارة الصحة- إثر تلك الصدامات، في حين قال مصدر في كتائب حزب الله (أحد فصائل الحشد الشعبي) إن متظاهرين على الأقل قتلا.

وغداة ذلك نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر أمس الأحد من محاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط اثنتين منها بحسب وزارة الداخلية، وأعقب ذلك انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، وسط إدانات محلية ودولية واسعة لمحاولة الاغتيال.

المصدر : وكالات

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