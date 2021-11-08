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سياسة|فلسطين

الثالثة خلال شهر.. الاحتلال يجري مناورات عسكرية بالضفة الغربية المحتلة

إسرائيل تكثف من مناوراتها العسكرية لسيناريوهات داخلية وخارجية خلال الفترة الأخيرة (الجزيرة)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202102:57 PM (مكة المكرمة)

يبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مناورات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، وهي الثالثة من نوعها خلال شهر واحد، وتستغرق يومين.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدف المناورات هو تحسين جاهزية القوات في منطقة الضفة الغربية، وتدريبها على التعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات.

كما أكد أنها جزء من البرنامج التدريبي لهذا العام وليست مرتبطة بأي أحداث سياسية.

ومن جهتها أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن التمرين سيركز على اختبار جاهزية قوات الاحتياط للاندماج في الوحدات العاملة بسرعة كبيرة.

وأضافت أن التدريبات ستتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيتم نشر نقاط تفتيش إضافية على عدة محاور طرقية.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن المناورات في الضفة الغربية تتزامن مع مناورات أخرى تجريها قيادة اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي لفحص منظومة تجنيد الاحتياط من المتوقع أن ينتهي مساء اليوم الاثنين.

وكان من اللافت أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من مناوراته، بينها مناورات امتدت أسبوعا للجبهة الداخلية، وكذلك شارك في مناورات جوية مع 7 دول أجنبية بينها الولايات المتحدة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في تصريحات سابقة إن إسرائيل تخوض حربا باردة مع إيران، وستعمل كل ما في وسعها من أجل تحييد ما وصفه بالتهديد الإيراني.

المصدر : الجزيرة

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