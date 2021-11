الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم

عدّ المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "استهدافا خطيرا للدولة العراقية"، وتعهد بملاحقة الجهات المتورطة فيها، وأعقب ذلك انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء، وسط إدانات محلية ودولية واسعة لمحاولة الاغتيال.

وقال الكاظمي -بعد المجلس الوزاري الطارئ- إنه يعرف جيدا من يقف خلف محاولة اغتياله، متوعدا بالكشف عن المتورطين. وأضاف "تعرض منزلي لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وُجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين". وأردف "سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيدا وسنكشفهم".

وقال رئيس الوزراء العراقي "نجحنا في تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية، كما منعنا انزلاق العراق إلى حرب إقليمية، وتمكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان". وأكد أن "العراق أكبر من أي محاولات لتقزيمه، ولن يكون عرضة لمغامرات طائشة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي تحديد منطقة انطلاق المسيرات التي استهدفت منزل الكاظمي، مشيرا إلى أن المسيّرتين اللتين استهدفتا منزل الكاظمي حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما بالرادار.

وفي بيان لمجلس الوزراء الذي ترأسه الكاظمي، قال المجلس إن "عملية الاستهداف تمت على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفا، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة"، مبينا أن "القوات ستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة".

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل "الإرهابي"، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة، وفق قوله.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، أُعلن عن تعرض الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط اثنتين منها بحسب وزارة الداخلية.

وذكرت مصادر عراقية أن الكاظمي ومرافقيه لم يصابوا بأي أذى، لكن أضرارا مادية لحقت بمقر إقامته الكائن في المنطقة الخضراء بوسط بغداد.

وبعد المحاولة، دعا الكاظمي -في كلمة متلفزة- الجميع إلى "الحوار الهادف والبناء من أجل العراق ومستقبله"، فيما أشار إلى أن "الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا".

وبعد ساعات من استهداف منزل الكاظمي خيم على بغداد هدوء حذر، كما ساد الهدوء والترقب ساحات الاعتصام الذي ينفذه أنصار الفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء والذي يتواصل في ظل انتشار أمني مكثف.

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح محاولة اغتيال الكاظمي ووصفها بالاعتداء "الإرهابي الجبان"، جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لصالح صباح اليوم، فيما أكد الكاظمي المضي قدما لإصلاح الأوضاع على مختلف الصعد.

أما مقتدى الصدر -زعيم التيار الصدري- فوصف الحادثة بأنها عمل إرهابي واستهداف للعراق وشعبه لتسيطر عليه "قوى الإرهاب واللادولة".

وقال عمار الحكيم -رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية- إن ما جرى عمل يعصف بسمعة العراق وينذر بأحداث أخطر تهدد المنجزات الأمنية والسياسية والاقتصادية للعراق.

President Nechirvan Barzani condemns drone attack targeting the residence of PM Mustafa Al-Kadhimi in Baghdad. pic.twitter.com/0ZMHeaAL6v

— Rudaw English (@RudawEnglish) November 7, 2021