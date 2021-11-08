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سياسة|إيران

النووي الإيراني.. طهران تعلن شروطها لاستئناف مفاوضات فيينا وجيشها ينفذ مناورات واسعة في بحر عمان

(الجزيرة)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202105:30 PM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، شروط بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، بينما يواصل الجيش الإيراني لليوم الثاني تنفيذ مناورات بحرية وبرية وجوية شاملة.

وقال خطيب زاده إن بلاده لن تناقش في مفاوضات فيينا أي قضايا إقليمية، مؤكدا أن شؤون المنطقة تبحث مع دولها فقط.

وأضاف في إفادة صحفية أن على الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأن واشنطن لن تتخلى عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا نجحت محادثات إحياء الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتراجع عن خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات دفعة واحدة وبشكل قابل للتحقق، مشددا على أن إصرار واشنطن على إبقاء جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

وقال خطيب زاده إن "إيران سترد بشكل موجع على أي هجمات سيبرانية تستهدفها، ولن تتسامح مع من يستهدف أمنها القومي سواء داخل الأراضي الإيرانية أو أي مكان آخر".

ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فيينا، لبحث سبل إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 سنوات وأعادت فرض عقوبات على طهران.

مناورات شاملة

وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإيراني لليوم الثاني تنفيذ مناورات بحرية وبرية وجوية تحت اسم "ذو الفقار 1400″، في منطقة تمتد بين مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي مروراً ببحر عمان.

وكشف المتحدث باسم المناورات العميد محمود موسوي أنه جرى اختبار غواصتين محليتي الصنع خلال هذه المناورات التي تستمر 3 أيام، كما نفذت الوحدات الجوية تدريبات لطائرات مسيرة هجومية على ضرب أهداف بحرية متحركة.

وأضاف أن أعداء إيران باتوا يدركون حجم تراكم قدراتها العسكرية وأنهم سيواجهون مفاجآت في حال ارتكابهم أي خطأ في الحسابات.

وقال الجيش الإيراني إن المدفعية والمدرعات والطائرات أجرت تدريبات هدفها التصدي لهجمات مفترضة.

وحذرت إسرائيل مرارا من أنها قد توجه ضربة لإيران في حال تقدمها باتجاه الحصول على القنبلة النووية.

وتجري الحكومة الإسرائيلية اتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

وتقول تل أبيب إنها تعارض عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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