Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن بوست: الحرب الأهلية الشاملة على أبواب إثيوبيا.. يجب إجبار آبي أحمد على تفادي حمام دم آخر

واشنطن بوست تحذر من حمام دم آخر سيبتلع إثيوبيا (الفرنسية)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202108:29 PM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية إن الحرب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي كانت تلوح في الأفق منذ شهور قد حلت بها حاليا، داعية قادة البلاد المتحاربين إلى تغيير المسار، محذرة من حمام دم آخر سيبتلع هذا البلد الذي طالت معاناته.

وأضافت -في افتتاحية لها- أن شيئا ما يجب أن يجبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وبقية قادة إثيوبيا على تفادي المأساة.

وأشارت إلى أن هذه الحرب، بالنسبة لأميركا، تثير احتمال قيام دولة فاشلة كانت -ذات يوم- حليفا في جهود محاربة "الإرهاب" في القرن الأفريقي، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ردت على الأحداث الأخيرة بالتهديد بالحد من وصول الصادرات الإثيوبية إلى الأسواق الأميركية، بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو إجراء يؤثر على نحو 150 مليون دولار من البضائع، وربما يؤثر على آبي أحمد، على الرغم من عدم وجود أي إجراء أميركي آخر.

وقالت إن الضغوط الخارجية والمرافعات والإغراءات والعقوبات الموجهة من الولايات المتحدة غير قادرة على وقف تصعيد الصراع في الوقت الذي تحل فيه الكارثة بإثيوبيا.

وحذرت من أن هناك فرصة حقيقية في أن تستولي جبهة تحرير تيغراي على السلطة، كما فعلت عام 1991، أو على الأقل إغراق ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان -وهي دولة مزدهرة اقتصاديا ذات يوم ويبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة- في حرب أهلية شاملة.

وأشارت إلى أن كلا الجانبين -آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي- ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

Abiy Marks Start Of New Government After Belated Elections

دعا لتقديم التضحيات.. آبي أحمد يرفض مقترحات أميركية للحل وواشنطن تأمر موظفيها بمغادرة إثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن البلاد يجب أن تكون مستعدة “لتقديم تضحيات” من أجل إنقاذ إثيوبيا، وذلك مع تصاعد القتال في الشمال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة

Published On 6/11/2021
Memorial service for the victims of the Tigray conflict

أزمة إثيوبيا.. تحركات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار وفيسبوك يحذف منشورا لآبي أحمد

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة -اليوم الجمعة- لمناقشة تطورات الوضع في إثيوبيا، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

Published On 4/11/2021

إثيوبيا.. بيان أممي وخطة أميركية من 4 نقاط و9 حركات مسلحة تتحالف للإطاحة بآبي أحمد

اعتمد مجلس الأمن بيانا يعرب فيه عن القلق العميق إزاء توسع وتكثيف الاشتباكات العسكرية شمالي إثيوبيا، في حين أعلنت 9 حركات مسلحة عزمها على الزحف إلى العاصمة أديس أبابا لإسقاط حكومة آبي أحمد.

Published On 6/11/2021
المزيد من سياسة

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

بعد بث برنامج ما خفي أعظم.. إسرائيل تعيد التحقيق في أحداث قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين بسجن النقب

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم