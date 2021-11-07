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سياسة|إيران

على منطقة مساحتها مليون كيلومتر.. الجيش الإيراني يبدأ مناورات ضخمة قرب مدخل الخليج

المناورات تأتي قبل أسابيع قليلة من جولة مرتقبة لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى (الأوروبية)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202106:26 PM (مكة المكرمة)

بدأ الجيش الإيراني مناورات واسعة صباح اليوم الأحد على سواحل مكران (جنوب شرقي إيران)، بمشاركة وحدات من المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري قوله إن المرحلة الرئيسة للمناورات، التي تحمل اسم "ذو الفقار 1400″، ستقام في منطقة مساحتها تزيد على مليون كيلومتر مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

ولفت إلى أن المناورة تستهدف "اكتساب مزيد من الجهوزية القتالية في مواجهة أي تهديد محتمل".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المناورات العسكرية التي بدأها الجيش اليوم تنفذ سنويا قرب مدخل الخليج.

وتأتي المناورات التي لم تعلن طهران عن مدتها قبل أسابيع قليلة من استئناف المحادثات بين طهران والقوى العالمية للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي إحباط محاولة أميركية للقرصنة على نفط إيراني من ناقلة كانت في طريقها إلى خليج عدن، وهي مزاعم نفاها البنتاغون، وقال إنها "كاذبة تماما وغير صحيحة على الإطلاق ومثيرة للسخرية".

وتندلع مواجهات من حين إلى آخر بين الجيش الإيراني والقوات الأميركية في الخليج منذ عام 2018 عندما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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