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سياسة|ليبيا

استنكرت "حملة" تستهدف عملها.. مفوضية الانتخابات الليبية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا

HNEC Chairman Emad Al-Sayah
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح (الأناضول)
7/11/2021

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أنها ستفتح -اعتبارا من غد الاثنين- باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها بموجب خريطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح -في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد- "سنشرع غدا الاثنين في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته".

وأضاف السايح أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيظل مفتوحا حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أما البرلمانية فيستمر الترشح لها حتى السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن رئيس مفوضية الانتخابات ندد بما قال إنها حملة تستهدف عمل المفوضية عن طريق بث الأخبار الكاذبة.

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.

فقد أقرّ مجلس النواب في جلسته بمدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية -المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل- دون تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.

وجاء إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يعرضه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

كما أقر مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، محملا البرلمان مسؤولية أي تأجيل.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن مفوضية الانتخابات ستعتمد القوانين الصادرة عن مجلس النواب حصرا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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