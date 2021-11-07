Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مغرب

الملك محمد السادس: مغربية الصحراء لا نقاش فيها ونتفاوض لإيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل

ملك المغرب محمد السادس (الجزيرة)
6/11/2021

قال ملك المغرب محمد السادس -في خطاب بمناسبة الذكرى 46 لـ"المسيرة الخضراء"- إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، وأمر لا نقاش فيه ولا تفاوض عليه.

وأضاف أن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، وإنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، حسب وصفه.

وجدد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة في المنطقة، كما خاطب من وصفهم بأصحاب المواقف الغامضة قائلا إن المملكة لن تتعاون معهم في مشاريع اقتصادية لا تشمل مدن الصحراء.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قبل أيام قرارا يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة إضافية، وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

ويشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق، كما يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا من دون شروط مسبقة، وبحسن نية.

وكانت الجزائر -التي قطعت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب- أعلنت قبل ذلك رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة بشأن الصحراء الغربية "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وشاركت الجزائر إلى جانب المغرب وجبهة بوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر في مايو/أيار 2019، الذي خلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شعار بعثة المينورسو الأممية في الصحراء الغربية (minurso).

مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء على الصحراء الغربية ويدعو لاستئناف المفاوضات

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لسنة إضافية. وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

Published On 30/10/2021

بالفيديو.. دبلوماسي أميركي يتعلم اللهجة الحسانية في الصحراء الغربية

نشرت السفارة الأميركية في المغرب فيديو لديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي، وهو يتعلم بعضا من كلمات اللهجة الحسانية الصحراوية، خلال رحلته إلى مدينة الداخلة ثاني أكبر مدينة بالصحراء الغربية.

Published On 16/1/2021
المزيد من سياسة

اقترحت نقلها إلى رام الله.. إسرائيل تتحدى خطة بايدن لفتح القنصلية الأميركية بالقدس والفلسطينيون يستنكرون

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a news conference in Jerusalem

قوة إسرائيلية تقتحم مدينة البيرة وتصيب فلسطينيا بجروح خطيرة

المساعي الأميركية تتعثر.. دول كبرى تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا إلى مفاوضات غير مشروطة

رئيس الوزراء العراقي ينجو من محاولة اغتيال.. إدانة أميركية وإيرانية للهجوم والصدر يتهم "قوى اللادولة"

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
الأكثر قراءة

علامات تثبت أنك أذكى مما تعتقد.. تعرف عليها

تخلى عنه الجميع ولا يخرج من بيته إلا في الليل.. الرجل الشجرة في العراق يروي قصته

لوبس: هكذا يفكر زمور.. تحليل لأيديولوجيا موغلة في اليمينية وعداء الإسلام

كيف تربح 10 آلاف دولار شهريا عبر الإنترنت؟.. نصائح ملهمة من رائدة أعمال شابة

إميلينا كاتبة مستقلة في مجال الصحة واللياقة البدنية.