قوة إسرائيلية تقتحم مدينة البيرة وتصيب فلسطينيا بجروح خطيرة

أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وسط الضفة الغربية اليوم الأحد، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "إصابتين وصلتا لمجمع فلسطين الطبي خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة مع قوة إسرائيلية".

وأضافت أن أحدهما أصيب بالرصاص الحي في الرأس، بينما أصيب الآخر بالرصاص المعدني ووصفت حالته بالمتوسطة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة المحاذية لرام الله وفتشت عددا من المنازل، وهو ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.