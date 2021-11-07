قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال قتلت بالرصاص اليوم فتى فلسطينيا (13 عاما) في اشتباكات شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، وجاء استشهاد الفتى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال احتجاجا على المستوطنات.
قوة إسرائيلية تقتحم مدينة البيرة وتصيب فلسطينيا بجروح خطيرة
7/11/2021
أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وسط الضفة الغربية اليوم الأحد، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "إصابتين وصلتا لمجمع فلسطين الطبي خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة مع قوة إسرائيلية".
وأضافت أن أحدهما أصيب بالرصاص الحي في الرأس، بينما أصيب الآخر بالرصاص المعدني ووصفت حالته بالمتوسطة.
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة المحاذية لرام الله وفتشت عددا من المنازل، وهو ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.
المصدر : وكالة الأناضول