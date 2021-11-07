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سياسة|إسرائيل

أصيب بالصدمة.. طالب فلسطيني يتعرض لموقف عنصري خلال محاضرة أكاديمية

الطالب أيوب الزيادنة
الطالب أيوب الزيادنه من سكان مدينة رهط بصحراء النقب (مواقع التواصل)
7/11/2021

نشر طالب فلسطيني يدعى أيوب الزيادنه من سكان مدينة رهط في النقب مقطع فيديو يوثق تعرضه لموقف عنصري من طالبة إسرائيلية خلال محاضرة عبر "تطبيق زوم" (Zoom) في كلية أحفا الإسرائيلية.

ويظهر الفيديو إبداء إحدى الطالبات انزعاجها من أمر ما، فتسأل المحاضِرة الطالبة عن سبب ذلك لترد الأخيرة "هنا أيوب العربي النتن".

وأيوب من سكان مدينة رهط في صحراء النقب، وهو طالب في سنته الثالثة بالكلية، ويدرس -وفق حديثه لوسائل إعلام إسرائيلية- مع هؤلاء الطلبة طوال هذه السنوات، وقد انتابه شعور بالصدمة بعد سماع هذا الكلام.

ويوضح أيوب أن المحاضِرة أنكرت سماعها لهذه العبارة، وقالت إنها لم تسمع شيئا كذلك، وقد أسكتت الطالبة بإغلاق الميكرفون الخاص بها، وذلك ما وثقه الفيديو أيضا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الكلية ستحيل الطالبة إلى لجنة تأديبية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات بخصوص المحاضِرة التي أنكرت ذلك. وقال الطالب الزيادنه إن هذا الحديث مسجل، وسوف يتوجه به إلى إدارة الكلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

في حين شارك عدد من نشطاء منصات التواصل مقطع الفيديو، وعبروا عن استيائهم تجاه ما وصفوه بـ"الموقف المخزي العنصري"، مطالبين الزيادنه بعدم الصمت والمطالبة بحقه.

وكتب الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكر -عبر تويتر- "مثير للاشمئزاز.. طالبة في كلية أحفا تشتم طالبا بدويا خلال محاضرة -عقدت عبر زوم- أمام جميع المشاركين، في حين قررت المحاضِرة التجاهل، وسمحت باستمرار الدرس، على أساس أنها لم تسمع شيئا".

المصدر : وكالة سند

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