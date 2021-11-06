مقتل 8 وإصابات عديدة في افتتاح مهرجان غنائي بولاية تكساس الأميركية

ذكرت وسائل إعلام أميركية -نقلا عن السلطات المحلية- أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في ليلة افتتاح مهرجان "أستروورلد" (Astroworld) للغناء والموسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأميركية مساء أمس الجمعة.

وذكرت قناة تابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) أن الحادث وقع حوالي التاسعة مساء عندما بدأت الجموع تتدافع إلى الأمام باتجاه منصة المسرح.

وأضافت القناة أن وحدات الإطفاء نقلت 17 شخصا لمستشفيات، وأن 11 منهم يعانون أزمة قلبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن التدافع حدث عندما زادت الأعداد وأخذت تتقدم للأمام خلال فقرة مغني الراب ترافيس سكوت. وأشارت الصحيفة إلى حضور 50 ألف شخص المهرجان الذي كان من المقرر إقامته على مدى يومين، وأُلغي اليوم الثاني منه.

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة هيوستن قد ذكرت -في تغريدة سابقة- أن وحداتها انتقلت إلى موقع قرب مجمع "إن آر جي بارك" (NRG Park) بعد تلقي بلاغات عن عدد من الإصابات بين مدنيين.