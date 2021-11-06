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عسكري واستراتيجي|سياسة|تركيا

"لتدمير كل التهديدات".. تركيا تختبر صاروخا جديدا بعيد المدى

Turkish military trucks carry missile batteries on June 28, 2012 in the center of Hatay. Turkey is sending missile batteries and army vehicles to the border with Syria as a "security corridor", almost a week after the Syrian downing of a Turkish military jet, media reports said. There was no official confirmation of the reported military moves. About 30 military vehicles accompanied by a truck towing missile batteries left a base in the southeastern province of Hatay for the border, about 50 kilometres (30 miles) away, the Milliyet newspaper reported. AFP
الجيش التركي أعلن في المدة الأخيرة بدء اسخدام العديد من الأسلحة المحلية الصنع (الفرنسية)
6/11/2021

اختبرت تركيا بنجاح صاروخ الدفاع الجوي بعيد المدى "سيبار" (Siper) الذي طوّرته شركات الصناعات الدفاعية المحلية، وتم تطويره لحماية المنشآت الإستراتيجية في البلاد.

وفي تغريده له، اليوم السبت، قال رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير "لقد أكملنا بنجاح مرحلة أخرى في تطوير نظام الدفاع الجوي الوطني البعيد المدى والمتعدد الطبقات".

وأضاف أن بلاده تخطط لإدراج سيبار في قائمة الأسلحة المستخدمة بحلول 2023، وتابع "سندمر كل التهديدات عبر سيبار".

ويتمتع صاروخ سيبار بأهمية كبيرة من حيث تلبية احتياجات الدفاع الجوي بقدرات محلية، وتم تطوير الصاروخ لحماية المنشآت الإستراتيجية من هجمات العدو في إطار الدفاع الجوي الإقليمي.

وتتولى شركات أسيلسان و روكيتسان و توبيتاك التركية تنفيذ مشروع الصاروخ بالشراكة.

والنظام مزود برادار الإنذار المبكر الذي طورته شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

محركات محلية

وفي السياق ذاته، تجري رئاسة الصناعات الدفاعية التركية عددا من المشاريع لتطوير محركات محلية لصناعاتها.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية مجموعة مشاريع لتطوير محركات الآليات الجوية والبرية المحلية، في ضوء خريطة طريق جديدة حددتها بهذا الشأن.

وتنقسم مشاريع الرئاسة في محورين رئيسين هما: تطوير محركات الاحتراق الداخلي، والمحركات التوربينية.

ففي ما يخص محركات الاحتراق الداخلي، هناك مشاريع عدة من أجل تطوير محركات تراوح بقدرة بين 170 حصانا المستخدمة في طائرات "أنكا" و1500 حصان المستخدمة في دبابات "ألطاي".

كما أجريت الاختبارات النهائية على محركات "بي دي 170″، ويمكن استخدامها في طائرات "أق سونغور"، و"أنكا" المسيّرتين، في حين تستمر من جهة أخرى مشاريع تطوير هذه المحركات وزيادة قوتها من أجل استخدامها في طائرات أخرى.

وتتواصل أيضا مشاريع تطوير محركات من أجل مدرعات القنفذ 2، والفهد.

وبخصوص المحركات التوربينية، تنفذ مشاريع متعددة لتطوير محركات مختلفة تراوح بين محركات الصواريخ، والطائرات المقاتلة المحلية.

واكتملت أعمال تطوير محركات "كي تي جي-3200″، التي ستستخدم في صواريخ "أطمجة" و"سوم"، ومن المنتظر إجراء التجارب النهائية عليها أواخر العام الجاري.

كما تستمر مشاريع تطوير محركات "تي إس 1400" التي ستستخدم في مروحيات "غوكباي"، فضلا عن مشاريع تطوير محركات الطائرة المقاتلة المحلية.

المصدر : وكالة الأناضول

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