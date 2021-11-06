طالبان باكستان للحكومة: الإفراج عن سجنائنا قبل التفاوض على وقف إطلاق النار

قالت مصادر متعددة في حركة طالبان الباكستانية إن الحركة طالبت إسلام آباد بالإفراج عن عدد من السجناء كشرط لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضح 3 من قادة حركة طالبان الباكستانية أن الإفراج عن السجناء سيكون إجراء لبناء الثقة، مضيفين أن نتيجة المحادثات لا تزال غير مؤكدة.

وقال قائد مقره في إقليم كونار الأفغاني إن حركة طالبان الباكستانية أجرت جولتين من المحادثات الأولية قامت حركة طالبان الأفغانية بتسهيل عقدهما.

وأضاف "لسنا متفائلين جدا بشأن النتائج الفورية للمحادثات، لكن قادتنا طالبوهم بالإفراج عن سجناء إذا كانوا مخلصين في المشاركة في مفاوضات ذات مغزى".

وكشفت مصادر مطلعة أن سراج الدين حقاني -رئيس شبكة حقاني ووزير داخلية طالبان الأفغاني الحالي- يساعد في المحادثات.

ويشار إلى أن حركة طالبان الباكستانية تنظيم منفصل عن طالبان الأفغانية.

وحركة طالبان الباكستانية مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية في الخارج. وتضم الحركة عددا من الجماعات التي تقاتل الحكومة الباكستانية منذ عام 2007.





وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشبكة تلفزيون "تي آر تي" (TRT) التركية -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن حكومته تجري محادثات مع قطاعات من حركة طالبان الباكستانية في إطار "عملية مصالحة".

وأسفرت هجمات طالبان الباكستانية عن سقوط آلاف المدنيين والعسكريين الباكستانيين قتلى وجرحى على مر السنين، لكن عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني عام 2014 أدت إلى إضعاف الجماعة بشدة وطردها من معقلها في وزيرستان الشمالية.

ورغم ذلك تشير تقديرات إلى أن الحركة تملك قوة تضم ما يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف مقاتل يتمركز كثير منهم عبر الحدود في أفغانستان.

وقال قيادي في الحركة إن قيادتها تشاورت مع جميع الفصائل فيها ولدى بعضها تحفظات جدية بشأن إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية. لكنه أوضح أن العديد من المقاتلين العاديين يريدون العودة إلى ديارهم.