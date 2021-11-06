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سياسة|سيراليون

انفجار ناقلة وقود في سيراليون يودي بحياة أكثر من 90 شخصا

بقايا ناقلة الوقود التي انفجرت في المنطقة الصناعية بفريتاون في سيراليون (الفرنسية)
6/11/2021

قتل أكثر من 90 شخصا في انفجار ناقلة للوقود مساء الجمعة في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال مدير المشرحة المركزية الحكومية في العاصمة سينه كامارا إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود.

ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام أفريقية وعالمية أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم إثر الانفجار الهائل.

وقالت رئيسة بلدية فريتاون إيفون آكي سوير -على صفحتها في فيسبوك- "أشعر بحزن عميق لسماع وقوع انفجار على طول طريق باي بوريه، بويلينغتون، إثر اصطدام ناقلة تحمل الوقود بشاحنة".

وأضافت أن "الصور والمقاطع المصورة التي تتداولها وسائل الإعلام مروعة. هناك أنباء غير مؤكدة عن سقوط أكثر من 100 قتيل".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن الانفجار نتج عن آلية اشتعلت في محطة وقود إثر حادث سير، وامتدت النيران بعدها إلى الحي. وعثر على عدد من الجثث المتفحمة في سيارات وفي الشوارع المجاورة للموقع.

المصدر : وكالات

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