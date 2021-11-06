Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|يمن

التحالف يعلن مقتل عشرات الحوثيين في 3 محافظات يمنية وإحباط هجوم جديد استهدف مطار أبها

التحالف قال إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو مطار أبها الدولي بجنوب المملكة

طيران التحالف استهدف مخازن ومواقع للحوثيين في صنعاء - مواقع التواصل.
التحالف يعلن بشكل متكرر استهداف مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية من بينها صنعاء (مواقع التواصل-أرشيف)
6/11/2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 من المسلحين الحوثيين بـ3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة، كما أعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان إنه نفذ 32 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية بمحافظات البيضاء (وسط) والجوف (شمال شرق) وصرواح (وسط) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح البيان أن عمليات الاستهداف "أدت لتدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصرا إرهابيا"، وفق تعبيره.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، أن طيران التحالف شن 24 غارة جوية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظتي مأرب والجوف، وقبالة نجران السعودية، على الحدود مع اليمن.

فيما لم تذكر الجماعة وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وفق ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله اليوم السبت إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو مطار أبها الدولي بجنوب المملكة.

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، كما دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

وتأتي هذه التطورات فيما تشهد محافظة مأرب اليمنية تصاعدا في حدة القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.

وشهدت مناطق واسعة من محافظة مأرب أول أمس الخميس قتالا بين الجانبين، فيما سيطر الحوثيون على معسكر للقوات الحكومية في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، بحسب قولهم.

إلا أن الأنباء تحدثت عن أن القوات الحكومية كسرت هجمات للحوثيين في منطقة "العمود الأعلى" في مديرية الجوبة بعد معارك خلّفت عددا من القتلى والجرحى في الجانبين.

ومنذ عام 2015، تقود الجارة السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأودت الحرب، المستمرة منذ نحو 7 سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Yemeni government fighter fires a vehicle-mounted weapon at a frontline position during fighting against Houthi fighters in Marib

اليمن.. لا حسم في معارك مأرب والأمم المتحدة تتحسب لمأساة إنسانية كبرى فيها

تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين في مأرب الإستراتيجية، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بالمحافظة التي تضم أكبر تجمع للنازحين في البلاد.

Published On 26/10/2021
Yemeni government fighter holds a machine gun bullet belt at a frontline position during fighting against Houthi fighters in Marib

اليمن.. عشرات القتلى من الحوثيين بمعارك مأرب والوضع الإنساني يزداد تأزما

سقط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك بمحافظة مأرب شرق اليمن، حيث تتواصل الاشتباكات مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية، في حين بلغ عدد النازحين أكثر من 50 ألفا خلال الأسابيع الماضية.

Published On 2/11/2021
DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR ARABIAN GULF AFFAIRS, TIMOTHY LENDERKING, Speaking

وقف الهجوم على مأرب أبرز أجندته.. المبعوث الأميركي يجري محادثات مع الحكومة اليمنية وشركاء دوليين

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية وممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولي حكومات في المنطقة.

Published On 4/11/2021
صور الجيش الوطني اليمني يقول إنه قتل 34 حوثيا بكمائن للجيش في شمال غربي مأرب

اليمن.. المبعوث الأممي زار طهران لخفض التصعيد في مأرب والحكومة تشككك في نجاحه

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن زيارة إلى إيران التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران ،في محاولة لتسوية النزاع في اليمن، في حين يواصل الحوثيون هجماتهم على مأرب.

Published On 5/11/2021
المزيد من سياسة

مفاوض بارز وصاحب عقلية براغماتية.. من هو مصطفى الكاظمي؟

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi is pictured at the prime minister's office in Baghdad

استنفار أمني بالعراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي بـ3 مسيرات وإدانات واسعة

الكاظمي يجتمع بمجلس الأمن الوطني

من هم المتحالفون الجدد؟ فصائل إثيوبية معارضة لنظام آبي أحمد توقع اتفاقا في الولايات المتحدة

Ethiopian special forces patrol with armoured personnel carriers in Meskel Square. downtown Addis Ababa, Ethiopia, June 9, 2005. Ethiopian security forces held some opposition leaders under house arrest on Thursday, a day after police and troops fired into crowds killing at least 26 people in the country's worst bloodshed in four years. REUTERS/Andrew Heavens AH/RSS/DY

ناشونال إنترست: أي حرب بين إسرائيل وإيران ستكون دموية ومكلفة

عرض 11 طائرة مسيرة للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا أسقطتها إيران
الأكثر قراءة

علامات تثبت أنك أذكى مما تعتقد.. تعرف عليها

رئيس الوزراء العراقي ينجو من محاولة اغتيال.. إدانة أميركية وإيرانية للهجوم والصدر يتهم "قوى اللادولة"

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

كيف تربح 10 آلاف دولار شهريا عبر الإنترنت؟.. نصائح ملهمة من رائدة أعمال شابة

إميلينا كاتبة مستقلة في مجال الصحة واللياقة البدنية.

يستضيفه بايدن.. دعوة دولة عربية واحدة لمؤتمر عالمي حول الديمقراطية

Tulsa Commemorates 100th Anniversary Of Tulsa Race Massacre