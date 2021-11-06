التحالف يعلن مقتل عشرات الحوثيين في 3 محافظات يمنية وإحباط هجوم جديد استهدف مطار أبها

التحالف قال إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو مطار أبها الدولي بجنوب المملكة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 من المسلحين الحوثيين بـ3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة، كما أعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان إنه نفذ 32 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية بمحافظات البيضاء (وسط) والجوف (شمال شرق) وصرواح (وسط) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح البيان أن عمليات الاستهداف "أدت لتدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصرا إرهابيا"، وفق تعبيره.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، أن طيران التحالف شن 24 غارة جوية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظتي مأرب والجوف، وقبالة نجران السعودية، على الحدود مع اليمن.

فيما لم تذكر الجماعة وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وفق ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله اليوم السبت إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو مطار أبها الدولي بجنوب المملكة.

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، كما دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان جنوب غربي المملكة.





وتأتي هذه التطورات فيما تشهد محافظة مأرب اليمنية تصاعدا في حدة القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.

وشهدت مناطق واسعة من محافظة مأرب أول أمس الخميس قتالا بين الجانبين، فيما سيطر الحوثيون على معسكر للقوات الحكومية في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، بحسب قولهم.

إلا أن الأنباء تحدثت عن أن القوات الحكومية كسرت هجمات للحوثيين في منطقة "العمود الأعلى" في مديرية الجوبة بعد معارك خلّفت عددا من القتلى والجرحى في الجانبين.

ومنذ عام 2015، تقود الجارة السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأودت الحرب، المستمرة منذ نحو 7 سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.