يعتقد الخبراء الأميركيون أن الإجماع على إدانة ما جرى في السودان غير كافٍ لوقف إجراءات البرهان، لوجود لاعبين آخرين في الإقليم يملكون التأثير على السودان ولديهم مصالحهم في سيطرة النظام العسكري هناك.

واشنطن- أربك الموقف الأميركي من تطورات الأزمة السودانية خبراء الشؤون الأفريقية داخل واشنطن. فمن جانب وقع الانقلاب بعد ساعات من مغادرة السفير جيفري فيلتمان الخرطوم عقب لقائه بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن جانب آخر صمت الرئيس بايدن والبيت الأبيض عن التعليق حول الشأن السوداني إلا بعد 5 أيام كاملة على وقوع الانقلاب.

وسبّب وقوع الانقلاب بعد وقت قصير من قيام المبعوث الأميركي الخاص بمحاولة لرأب الصدع بين المسؤولين المدنيين والجيش، غضبا واسعا في واشنطن، وتصميما على ضرورة الضغط على الجيش للتراجع عن خطواته.

ويمثّل السودان منطقة رمادية في تصنيف الدول طبقا لعلاقتها مع الولايات المتحدة، فلا هو حليف ذو أهمية إستراتيجية كما الحال مع المملكة العربية السعودية أو مصر، ولا هو دولة يجمعها عداء مع واشنطن مثل سوريا أو إيران.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل عامين، حاولت الولايات المتحدة مساعدة السودان للعودة للجماعة الدولية بعدما رفعت العقوبات الاقتصادية عنه، وشجعت صندوق النقد والبنك الدوليين لاستئناف دعمه، كما أزاحته من قائمتها للدول "المؤيدة للإرهاب".

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (يمين) مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل استيلاء العسكريين على السلطة في السودان (الفرنسية)

حدود الضغط الأميركي

وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر كاميرون هادسون، المسؤول السابق عن ملف السودان في إدارة الرئيس باراك أوباما والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي، أن واشنطن قامت باستثمار دبلوماسي كبير، إضافة لتقديم الكثير من الموارد المالية في المرحلة الانتقالية للسودان. و"تؤمن واشنطن بحق الشعب السوداني في أن يُسمع صوته، وأن يكون قادرا على اختيار نوع الحكومة التي يفضّلها".

في حين اعتبرت خبيرة التحولات الديمقراطية والسياسة الخارجية بمعهد ويلسون بواشنطن، مارينا أوتواي، أن السودان لا يمثل دولة ذات أهمية جيوإستراتيجية كبيرة لمصالح واشنطن في المنطقة.

وأشارت أوتواي إلى أن اهتمام واشنطن بالشأن السوداني يعود إلى ما حققته عملية الانتقال الديمقراطي فيه من نجاح مقبول، حتى وقع الانقلاب.

وقالت للجزيرة نت، إن "بعض الآمال في واشنطن تعلقت باحتمال نجاح السودان في التحول من نظام حكم عسكري مرتبط بالإخوان المسلمين، ويعادي الغرب وأميركا اللتين اعتبرتاه نظاما مارقا، إلى نظام ديمقراطي جديد يلعب فيه المدنيون والليبراليون دورا مركزيا".

ومن خلال الحالة السودانية، تطلعت إدارة بايدن، بحسب أوتواي، "لتجديد خطابها الداعي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن وقوع الانقلاب ردّ جهودها وتطلعاتها في هذا المجال".

مباحثات المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بالعاصمة السودانية الخرطوم قبيل الإطاحة بالمكون المدني في السلطة (الجزيرة)

شخصنة الموقف

وقبل ساعات فقط من الانقلاب، أخبر اللواء عبد الفتاح البرهان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أنه سيبقى ملتزما بالحكم المدني.

وذكرت أوتواي للجزيرة نت "عندما يتم خِداعك بصورة مباشرة وعلنية، كما جرى مع السفير فيلتمان من الجنرال البرهان، يصبح الجانب الشخصي جزءا مهما من الحسابات السياسية".

من جانبه، قال الخبير هادسون إن الولايات المتحدة حذّرت قادة الجيش السوداني من عواقب أفعالهم بالضبط قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، "واتخذ البرهان قراراته وهو يعلم جيدا أن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات وستدين الانقلاب على المسار الدستوري والإطاحة بالحكومة".

وحول ضغوط واشنطن على المكون المدني في الحكم السوداني، قالت أوتواي "إن عبد الله حمدوك شخص معتدل وعملي، وقدّم ما يستطيع للجيش كي تنجح عملية الانتقال الديمقراطي، وأشك أن واشنطن تضغط عليه في ظل هذه الظروف التي يمر بها".





أهمية واشنطن للسودان

يقول رئيس بعثة الدبلوماسية السابق في السودان ألبرتو فيرنانديز، "من المؤكد أن السودان لن يعرف الاستقرار إذا تجاهل قادته المصالح المعلنة للحكومات الغربية. وأفضل مسار يمكن لواشنطن اعتماده الآن ليس التردد، بل اتخاذ موقف صارم وواضح ضد حكم العناصر النافذين في الجيش السوداني ومساعديهم المدنيين حالما تنكشف هويتهم".

وبالفعل، علّقت إدارة بايدن المساعدات الثنائية وأدانت الجيش علنا، وحذّرت بلغة واضحة من مغبّة أقدامه على استخدام القوة لترسيخ انقلابه.

ويرى كاميرون هادسون أن واشنطن كانت "تأمل أن يكون السودان مثالا إيجابيا يظهر أن البلدان التي كانت من أعدائنا يمكن أن تصبح صديقتنا وشريكتنا".

واعتبر أن بلاده حاولت مساعدة رئيس الوزراء حمدوك على إيجاد سبيل للمضي قدما، وتشجع الطرفين على العمل معا لإيجاد حل، "رغم أن واشنطن لا تلعب حاليا دورا رسميا في الوساطة بين الطرفين".

غير أن هادسون أقر أن الجيش السوداني اتخذ هذه القرارات وهو يعرف تماما العواقب المحتملة. ولذلك "وإن كانت الإدانة الدولية والأميركية سريعة وبالإجماع، فمن غير المرجح أن تكون كافية لعكس هذه الانتكاسة في المسار الديمقراطي السوداني".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (صورة من المكتب الإعلامي للرئاسة المصرية)

لاعبون آخرون

واتفقت أوتواي مع هادسون في تقدير ضعف التأثير الأميركي على مسار الأحداث في السودان. وعن تأثير دول الإقليم في الشأن السوداني، قالت أوتواي إن "ما نراه ونقرأه من بيانات كالبيان الرباعي الذي صدر عن بريطانيا وأميركا والسعودية والإمارات، ويطالب بالعودة لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، ليس لها قيمة كبيرة".

فالكل يعرف، تضيف أوتواي، "أن دولة الإمارات، مثلا، تقف في وجه أي عملية انتقال ديمقراطي بالمنطقة، وتحب أن تلعب دورا أكبر من دورها، لا سيما مع اللاعبين الكبار ومع التيار الغالب".

كما أعتبرت أوتواي، أن النظام المصري "بالطبع" يسعده وجود نظام حكم عسكري في السودان، ومن المؤكد أن مصر تؤيد وتدعم ما جرى في السودان، "حيث يمكن الاعتماد على النظام العسكري الصديق في تبني موقف سوداني مؤيد للرؤية المصرية تجاه سد النهضة بعد سنوات تأرجح فيها موقف الخرطوم تجاه هذه القضية المحورية لمصر".