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سياسة|ألمانيا

أصاب أشخاصا عدة.. هجوم بسكين على متن أحد القطارات السريعة بولاية بافاريا الألمانية

هيئة السكة الحديد الألمانية بدأت بحظر شرب الخمور بقطاراتها بعد شكاوي الركاب وعامليها من سوء النظافة والمضايقات التي يسببها السكارى. الجزيرة نت
الشرطة الألمانية قالت إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة (الجزيرة)
6/11/2021

أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم السبت، عن وقوع هجوم بسكين على متن أحد القطارات السريعة بين مدينتي ريغسنبورغ ونورنبيرغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن القطار متوقف حاليا في منطقة زويبرسدورف. وأفادت بيانات للإذاعة البافارية "بي آر 24" (BR24) بإصابة عدة أشخاص، في حين نقلت وكالة رويترز عن صحيفة بيلد اليومية الألمانية أن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ صباح اليوم، وأنها موجودة في مكان الحادث.

وذكر متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن الخط الحديدي بين مدينتي ريغسنبورغ ونورنبيرغ  مغلق منذ الساعة التاسعة.

المصدر : وكالات

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