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سياسة|إيران

مسؤولة أميركية تتحدث عن الخطة "ب" إذا لم تتجاوب إيران في الملف النووي

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي في مقابلة مع الجزيرة
شيرمان تأمل أن تأتي إيران إلى مفاوضات فيينا بحسن نية (الجزيرة)
5/11/2021

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي للجزيرة إن واشنطن تؤيد وبشدة استئناف مفاوضات فيينا بشأن ملف إيران النووي، لكنها أكدت أن بلادها قد تلجأ إلى خيارات أخرى، إذا لم تمتثل طهران لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وصرحت شيرمان في مقابلة خاصة "نؤيد بشدة استئناف العمل من حيث توقفنا في هذه المفاوضات، والعودة إلى الامتثال المتبادل. نأمل أن تأتي إيران إلى تلك المفاوضات بحسن نية، لأنني أعتقد أننا نستطيع إحراز تقدم سريع للغاية".

وتابعت "إذا لم تقم طهران بذلك واستمرت في برنامجها النووي، فسننظر في ما يسمى ’الخطة ب‘، وما يمكننا القيام به لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وتأتي هذه التصريحات بعدما قالت إيران والاتحاد الأوروبي -الذي ينسق تلك المفاوضات- أول أمس الأربعاء إن جميع الأطراف اتفقت على العودة إلى العاصمة النمساوية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت مفاوضات فيينا بدأت أبريل/نيسان الماضي، وتوقفت مع انتخاب رئيس جديد في إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -أمس الخميس- إن بلاده تسعى إلى رفع جميع العقوبات الأميركية وإبطال مفعولها. وتابع "لن نترك طاولة المفاوضات، لكننا لن نتراجع قيد أنملة عن مصالح أمتنا".

وفي سياق التوتر الإيراني الأميركي، قدم الطرفان الأربعاء الماضي روايتين متناقضتين بشأن واقعة في بحر عُمان تعود إلى عدة أيام مضت، إذ أعلنت طهران إحباط محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني، وهو ما نفته واشنطن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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