ملامح تسوية سياسية بالسودان.. إفراج عن وزراء واتصال بين بلينكن والبرهان ومبعوث أممي يكشف معالم الاتفاق المرتقب

ذكر بيان للقصر الرئاسي السوداني أن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في اتصال هاتفي أمس الخميس- على الإسراع في تشكيل حكومة، وسط مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين الفرقاء السودانيين.

وجاء في بيان صدر بعد اتصال بلينكن بالبرهان: "أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

وفي تغريدة على تويتر، دعا بلينكن إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

The United States stands with our UK, Saudi, and Emirati partners and voice our support for the democratic aspirations of the Sudanese people. We call for the full and immediate restoration of its civilian-led transitional government and institutions.

