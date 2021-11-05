Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مملكة متحدة

غابت عنها دول كبرى.. مؤتمر المناخ يشهد التزامات عدة بشأن الوقود الأحفوري

5/11/2021

شهد مؤتمر المناخ "كوب 26" (COP26) الخميس التزامات عدة بشأن الوقود الأحفوري، وهو من الأسباب الرئيسية لظاهرة تغير المناخ، لكن مع غياب دول كبرى عن التوقيع، رغم أن دراسة حذرت من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد عادت تقريبا إلى مستوياتها القياسية قبل الوباء.

وتعهدت 19 دولة على الأقل -من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا- ومؤسسات مالية الخميس في غلاسكو بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تتوافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية عام 2022.

وجاء في بيان مشترك لـ19 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد في غلاسكو بالمملكة المتحدة برعاية الأمم المتحدة، أن "الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة، وله تداعيات على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والصحة العامة".

وقد وافقت دول مجموعة العشرين أخيرا فقط على وقف دعم المشاريع الجديدة لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج.

وفي مبادرة أخرى روّجت لها الحكومة البريطانية، وقعت أكثر من 40 دولة على بيان لوقف استخدام الوقود الأحفوري، والتزمت بـ"إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة"، وقدّم العديد منها التزامات مماثلة. ورغم ذلك، فإن دولا كبيرة منخرطة في هذا القطاع، مثل أستراليا والصين والهند والولايات المتحدة واليابان وروسيا، لم تكن من البلدان الموقعة.

ومن جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن 190 دولة ومنظمة تعهدت بالتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، لكن بعضا من أكثر دول العالم اعتمادا على الفحم كمصدر للطاقة -مثل الولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا- لم توقع على هذا التعهد.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التعهدات التي قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو ستُبقي الاحتباس الحراري دون 1.8% في حال تطبيق تلك التعهدات. وأشارت الوكالة إلى أنه تم بحث التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعجيل التخلص من الوقود الأحفوري.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

التغير المناخي بعيون الفن والاحتجاج

تنوعت مظاهر التنبيه والتوعية بخطورة التغير المناخي التي تواكب قمة غلاسكو بين لوحات فنية ومسيرات احتجاجية وملصقات ومجسمات أعدها “نشطاء المناخ” الذين توافدوا على تلك المدينة الأسكتلندية المضيفة للقمة.

المزيد من سياسة

حقوق الصيد تهدد بحرب تجارية.. بريطانيا وفرنسا تفشلان في حل الخلاف وتتعهدان بمواصلة الحوار

ليبيا.. البعثة الأممية تعلن الاتفاق لإخراج المرتزقة وواشنطن تعتزم تقديم الدعم

ليبيا/ طرابلس/ مرتزقة فاغنر في منطقة الجفرة في وسط ليبيا

البيت الأبيض يحذر الدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي

Principal Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre holds a media briefing at the White House Principal Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre enters the daily media briefing at the White House in Washington, U.S., November 4, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

ملامح تسوية سياسية بالسودان.. إفراج عن وزراء واتصال بين بلينكن والبرهان ومبعوث أممي يكشف معالم الاتفاق المرتقب

الأكثر قراءة

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

رئيسة لجنة مكافحة الفساد تغيب عن المشهد بعد قضية فساد.. تعرف على وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
مقالات

هل يمكن أن تُسحب الجنسية التركية من حامليها؟

A Turkish voter, living in Germany, holds her passport to cast her vote on Turkey's presidential and parliamentary elections at the Turkish consulate in Berlin, Germany, June 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

الأزمة اللبنانية السعودية.. ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره وواشنطن تطالب بيروت بالحفاظ على قنوات الحوار مع الخليج