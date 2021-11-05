حقوق الصيد تهدد بحرب تجارية.. بريطانيا وفرنسا تفشلان في حل الخلاف وتتعهدان بمواصلة الحوار

فشلت بريطانيا وفرنسا -أمس الخميس- في حل الخلاف حول حقوق الصيد، الذي يهدد بالتحوّل إلى حرب تجارية بعد خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست)، لكنهما تعهدتا بالمضي في جهود إيجاد تسوية عبر الحوار.

والتقى الوزير البريطاني المكلّف بشؤون البريكست ديفيد فروست بسكرتير الدولة الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس، وشدد الطرفان على أنهما سيجريان محادثات مجددا في مطلع الأسبوع المقبل.

وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كاد يتحوّل إلى حرب تجارية شاملة.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهما "ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما"، وأضاف أنهما "يتوقعان التحدّث مجددا مطلع الأسبوع المقبل".

وقال بون -وهو حليف مقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- بعد المحادثات إن "خلافات كبرى" لا تزال قائمة بين الطرفين، دون أن يستبعد التهديد بفرض عقوبات تجارية الذي لوحت به فرنسا الأسبوع الماضي.

وأكد "اليوم لم نحل مسألة رخص الصيد"، مشيرا إلى أن باريس لا تزال ترغب في "إعطاء فرصة" للحوار رغم أن "كل الخيارات مفتوحة وممكنة".





وذكر المصدر البريطاني أن فروست سيتوجّه إلى بروكسل لإجراء محادثات مع ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة.

ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوضح الثلاثاء أن موقف لندن لم يتغير، فإن هناك مؤشرات تدل على أن الطرفين يفضلان مسار الدبلوماسية لتجنب تدهور الوضع.

وشدد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء على أن "جميع الخيارات مطروحة" فيما يتعلّق بالعقوبات المستقبلية، بعدما أجل ماكرون فرض عقوبات تجارية لإفساح مجال المحادثات.

وهددت فرنسا بمنع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها من الصيد في الموانئ الفرنسية وإخضاع جميع الواردات البريطانية لعمليات تفتيش.

وأثار مسؤولون أيضا احتمال خفض إمدادات الطاقة إلى جزر القناة التي تشمل جيرزي وغيرنزي، وهي أقاليم تابعة للتاج البريطاني تعتمد على لندن في أمنها رغم أنها لا تعد جزءا من المملكة المتحدة.

وبموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، سيكون بإمكان السفن الأوروبية مواصلة العمل في مياه المملكة المتحدة إذا كان بمقدورها إثبات أنها كانت تعمل في المنطقة سابقا.

لكن قوبلت طلبات عشرات القوارب الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة الغنية بالثروة السمكية بالرفض، بحسب باريس.

وقبيل المحادثات، نشر فروست على تويتر أرقاما بريطانية رسمية تظهر أنه تم إصدار جميع التراخيص التي طلبتها قوارب الصيد الفرنسية تقريبا، وهو ما يتناقض مع تصريحات الجانب الفرنسي.