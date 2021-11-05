Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|تركيا

إف-16 مفتاح لحل الخلاف.. الرئاسة التركية توضح موقفها في ملف المقاتلات الأميركية

Turkish President Erdogan meets U.S President Biden
بايدن (يمين) وأردوغان بحثا ملف المقاتلات خلال لقائهما في روما الأحد الماضي (الأناضول)
5/11/2021

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات "إف-35" (F-35)، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن.

وأوضح قالن -في تصريحات صحفية- أنه في حال عدم حل مشكلة استعادة مساهمة تركيا في مشروع إف-35، فإنه يمكنها الاستعاضة عن ذلك بشراء مقاتلات "إف-16" (F-16) وتحديث ما تملكه تركيا أصلا من هذا الطراز.

وصرح قائلا "إذا لم يكن بالإمكان حل مشكلة مقاتلات إف-35، فينبغي أن لا نضيع الوقت، ويمكننا أن نعوض ذلك بشراء مقاتلات إف-16، وموقف الإدارة الأميركية بهذا الشأن إيجابي حتى الآن".

وتابع "هناك مسائل يجب العمل عليها في هذا الموضوع من الناحية التقنية، والرئيس بايدن رد على الرئيس أردوغان في اجتماعهما الأخير بأنه يجب تحديد ما تحتاجه تركيا من شراء مقاتلات إف-16 وتحديث المقاتلات التي تملكها، والوفود التقنية بدأت عقد لقاءاتها في هذا الصدد".

وأعرب قالن عن أمله بألا يتخذ الكونغرس الأميركي قرارا معارضا لحصول تركيا على مقاتلات إف-16.

وقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي جو بايدن الأحد الماضي على هامش قمة العشرين في روما، وقال إنه لمس نهجا إيجابيا من جانبه بشأن حصول تركيا عل مقاتلات إف-16.

ومن بين ملفات عديدة، توترت العلاقات بين البلدين بسبب نظام الدفاع الجوي "إس-400" (S-400) الذي اشترته أنقرة من روسيا، فردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35.

وأكد أردوغان أن بلاده مصممة على استرداد 1.4 مليار دولار "بأي طريقة"، وهو المبلغ الذي دفعته إلى واشنطن في عقود تلك المقاتلات.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

G20 summit in Rome

على هامش قمة العشرين.. بايدن يؤكد لأردوغان رغبته في علاقات بناءة مع تركيا

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا، وذلك في لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين.

Published On 31/10/2021
F-35 Demo Team at the 2020 Ft. Lauderdale Air Show

بعد تهديد أردوغان بطرد سفير واشنطن.. مباحثات أميركية تركية لحل خلافات استبعاد أنقرة من برنامج "إف-35"

أجرى مسؤولون أميركيون وأتراك مباحثات لمناقشة الخلافات الناشئة عن استبعاد أنقرة من برنامج إنتاج المقاتلة المتطورة “إف-35″، وذلك بعد أيام من تهديد أردوغان بطرد السفير الأميركي وسفراء آخرين.

Published On 28/10/2021
المزيد من سياسة

بايدن يعتبره خبرا سارا.. فايزر تؤكد أن حبّتها لعلاج كوفيد فعالة بنسبة 89%

A 3D printed Pfizer logo is placed near medicines from the same manufacturer in this illustration

العراق.. ضحايا في مواجهات الجمعة وبدء تحقيقات يشارك فيها الحشد الشعبي

Protest in Baghdad against election results

انتصار ناقص لبايدن.. الكونغرس يقر خطة ضخمة لتحديث البنى التحتية ويرجئ أخرى للإصلاح الاجتماعي

تجمع المهنيين يحدد مواعيد العصيان المدني ومطالبة أممية بعودة فورية للحكومة المدنية بالسودان

الأكثر قراءة

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

مفاجأة.. قرداحي يعتبر سلاح حزب الله غير مشروع و"إم بي سي" كرّمته قبل أسابيع

يستضيفه بايدن.. دعوة دولة عربية واحدة لمؤتمر عالمي حول الديمقراطية

Tulsa Commemorates 100th Anniversary Of Tulsa Race Massacre

وسط غموض في مآلات الأزمة.. ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية قبل اسقالة قرداحي وحزب الله يرفض رحيله

Lebanese Information Minister George Kordahi arrives to meet with Maronite Patriarch Bechara Boutros Al-Rai in Bkerke