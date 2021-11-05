إف-16 مفتاح لحل الخلاف.. الرئاسة التركية توضح موقفها في ملف المقاتلات الأميركية

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات "إف-35" (F-35)، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن.

وأوضح قالن -في تصريحات صحفية- أنه في حال عدم حل مشكلة استعادة مساهمة تركيا في مشروع إف-35، فإنه يمكنها الاستعاضة عن ذلك بشراء مقاتلات "إف-16" (F-16) وتحديث ما تملكه تركيا أصلا من هذا الطراز.

وصرح قائلا "إذا لم يكن بالإمكان حل مشكلة مقاتلات إف-35، فينبغي أن لا نضيع الوقت، ويمكننا أن نعوض ذلك بشراء مقاتلات إف-16، وموقف الإدارة الأميركية بهذا الشأن إيجابي حتى الآن".

وتابع "هناك مسائل يجب العمل عليها في هذا الموضوع من الناحية التقنية، والرئيس بايدن رد على الرئيس أردوغان في اجتماعهما الأخير بأنه يجب تحديد ما تحتاجه تركيا من شراء مقاتلات إف-16 وتحديث المقاتلات التي تملكها، والوفود التقنية بدأت عقد لقاءاتها في هذا الصدد".

وأعرب قالن عن أمله بألا يتخذ الكونغرس الأميركي قرارا معارضا لحصول تركيا على مقاتلات إف-16.

وقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي جو بايدن الأحد الماضي على هامش قمة العشرين في روما، وقال إنه لمس نهجا إيجابيا من جانبه بشأن حصول تركيا عل مقاتلات إف-16.

ومن بين ملفات عديدة، توترت العلاقات بين البلدين بسبب نظام الدفاع الجوي "إس-400" (S-400) الذي اشترته أنقرة من روسيا، فردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35.

وأكد أردوغان أن بلاده مصممة على استرداد 1.4 مليار دولار "بأي طريقة"، وهو المبلغ الذي دفعته إلى واشنطن في عقود تلك المقاتلات.