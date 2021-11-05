بالفيديو.. مشادة كلامية بين دبلوماسي جنوب أفريقي وجندي إسرائيلي بسبب قطف الزيتون

نشرت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر وقوع مشادة كلامية بين القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا وأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد منعه من حضور فعالية لقطف الزيتون.

وخاطب القائم بأعمال جنوب أفريقيا الجنود قائلا "جئنا إلى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على الموجودين، هم في أرضهم، ولهم الحق أن يقطفوا ثمار زيتونهم؟".

وقال "لماذا تمنعونهم (الفلسطينيين) من قطف الزيتون هؤلاء الناس هنا لجمع الزيتون"، وأضاف "أتحدث إليك وأسألكم أن تعطيهم تصريحا لقطف الزيتون".

وأوضحت وكالة "نبأ" الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتدى على قاطفي الزيتون في شرق بيت لحم، وعلى القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا في فلسطين ومنعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مدير بلدية تقوع الواقعة في شرق بيت لحم تيسير أبو مفرح، "إنهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين إلى مكان وجود المواطنين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"، وهاجمتهم قوات الجيش الإسرائيلي وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تحتجزه إلى جانب الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة ومواطنين آخرين".