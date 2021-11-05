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سياسة|يمن

اليمن.. المبعوث الأممي زار طهران لخفض التصعيد في مأرب والحكومة تشككك في نجاحه

صور الجيش الوطني اليمني يقول إنه قتل 34 حوثيا بكمائن للجيش في شمال غربي مأرب
مبعوث الأمم المتحدة أكد ضرورة خفض التصعيد في البلاد وخاصة في مأرب (الجزيرة)
5/11/2021

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرغ زيارة إلى إيران التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي بطهران، في محاولة لتسوية النزاع في اليمن، في حين يواصل الحوثيون هجماتهم على مدينة مأرب معقل الحكومة الشرعية.

وشدد غروندبيرع خلال لقاءاته على الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، وأعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في اليمن.

وأكّد الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك مأرب. وقال غروندبيرغ إن السلام والاستقرار في اليمن ينعكسان على المنطقة كلها.

من جهة أخرى، أبدى الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي -في مقابلة مع الجزيرة- شكوكه في نجاح مهمة المبعوث الأممي خلال زيارته إيران ومحاولته الضغط على الحوثيين من هناك.

هجوم على مأرب

وفي السياق العسكري، قالت مصادر محلية يمنية للجزيرة، إن دوي انفجار سُمع في مدينة مأرب إثرَ سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة مساء أمس الخميس.

وأضافت المصادر أن الصاروخ سقط في باحة تقع بين مبنى القصر الجمهوري في المدينة وتجمع للنازحين، وقرب المستشفى الرئيسي في المدينة.

ونقلت وكالة الأناضول عن السلطات المحلية في مدينة مأرب أن الحوثيين قصفوا مركز المحافظة بصاروخ باليستي، وأن القصف استهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط ضحايا من المدنيين جراء القصف الصاروخي، دون ذكر رقم محدد.

والأسبوع الماضي، قتل 13 مدنيا بقصف صاروخي للحوثيين على مديرية الجوبة جنوبي المحافظة، ثم وقع قصف آخر، الاثنين، أدى إلى سقوط 29 مدنيا بين قتيل وجريح، بحسب سلطات مأرب.

وكثفت جماعة الحوثي -المدعومة إيرانيا- من هجماتها الصاروخية على مدينة مأرب مؤخراً، بالتزامن مع تواصل المعارك بين القوات الحكومية -المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي- ومسلحي الجماعة على أكثر من جبهة قتالية جنوب وغرب المحافظة.

من ناحية أخرى، أفاد التلفزيون السعودي بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان في جنوب غربي المملكة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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