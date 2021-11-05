قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان تعهد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي بالمحافظة على "سلاسة التحول الديمقراطي"، وسط أنباء عن تقدم في المحادثات الجارية لإعادة الحكومة المدنية.

وذكرت الوكالة اليوم الجمعة أن الطرفين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى مساء أمس الخميس على "ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

وأضافت أن البرهان تعهد "بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال، والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة".

وكان القصر الرئاسي قال في وقت سابق إن البرهان اتفق مع بلينكن على "الإسراع في تشكيل حكومة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن حثّ البرهان على الدخول في حوار يعيد الحكومة المدنية إلى السلطة في البلاد، والإفراج عن كل السياسيين المحتجزين.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إن بلاده تقف بجانب بريطانيا والسعودية والإمارات في دعم تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.

التسوية المحتملة

وفي تلك الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك أن المحادثات بينه وبين القادة العسكريين تحقق تقدما، كما قال مصدر آخر إن البلاد قد تشهد قريبا تشكيل مجلس سيادة جديد من 14 عضوا، في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.

غير أن وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة نقلت عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نفيه أنباء التواصل مع "الانقلابيين"، أو قرب التوصل إلى اتفاق مع عبد الله حمدوك.

وشدد المجلس المركزي في بيان على رفضه التفاوض مع من يسميهم الانقلابيين.





وتتزايد الضغوط الغربية والدولية من أجل تسوية الأزمة التي يعيشها السودان منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ بالتزامن مع اعتقال عدد من الوزراء والسياسيين البارزين، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيريتس أمس الخميس إن المحادثات أثمرت خطوطا عريضة لاتفاق محتمل للعودة إلى اقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين بما يشمل إعادة حمدوك إلى منصبه.

لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفيهما.

وقد أصدر البرهان أمس الخميس قرارا بإطلاق 4 من الوزراء المعزولين، وهم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة علي جدو.

وأكدت وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة إطلاق حمزة بلول، في حين يظل أعضاء آخرون في الحكومة ومجلس السيادة رهن الاعتقال.