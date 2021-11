إثيوبيا.. 9 فصائل تتحالف ضد الحكومة واجتماع لمجلس الأمن بالتزامن مع زحف التيغراي نحو العاصمة

تتجه 9 فصائل لتشكيل تحالف مناوئ للحكومة في إثيوبيا مع زحف مقاتلي جبهة تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، في حين دعت واشنطن إلى إنهاء القتال فورا، وذلك قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التطورات المتسارعة في هذا البلد.

ونقلت وكالة رويترز عن "جيش تحرير أورومو" و"حركة أجاو الديمقراطية" تأكيدهما أن 9 فصائل مناوئة للحكومة الإثيوبية ستعلن تحالفا جديدا اليوم الجمعة.

وقد أعلنت جبهة تحرير تيغراي خلال الأيام الماضية سيطرتها على مدن إستراتيجية عدة في إقليم أمهرة، بعدما استولت على جميع مناطق إقليم تيغراي في يونيو/حزيران الماضي.

وأكدت الجبهة أن مقاتليها باتوا على مسافة مئات الكيلومترات من أديس أبابا، كما قال جيش تحرير أورومو المتحالف معها إن العاصمة قد تسقط في غضون أسابيع.

في المقابل، صادق البرلمان الإثيوبي أمس الخميس على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، وقالت الحكومة إنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير تيغراي، وتعهدت بمواصلة القتال.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن القتال في إثيوبيا يجب أن ينتهي.

وأضاف في تغريدة على تويتر "يجب أن تبدأ مفاوضات سلام على الفور دون شروط مسبقة سعيا لوقف إطلاق النار".

The conflict in Ethiopia must come to an end. Peace negotiations should begin immediately without preconditions in pursuit of a ceasefire.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2021