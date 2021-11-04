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سياسة|يمن

وقف الهجوم على مأرب أبرز أجندته.. المبعوث الأميركي يجري محادثات مع الحكومة اليمنية وشركاء دوليين

DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR ARABIAN GULF AFFAIRS, TIMOTHY LENDERKING, Speaking
ليندركينغ يركز -في جولته- على وقف هجمات الحوثيين المتكررة على المناطق المدنية (رويترز)
4/11/2021

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية وشركاء دوليين آخرين، في ظل تكثيف الحوثيين هجماتهم للسيطرة على محافظة مأرب معقل الحكومة.

وقالت الوزارة -في بيان- إن ليندركينغ سيلتقي ممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولي حكومات في المنطقة، وأكدت أنه ما زال يركز على ضرورة "أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب، وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية".

وقبل يومين، سقط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، حيث تتواصل الاشتباكات مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مصدر عسكري -حينها- إن 37 مسلحا من الحوثيين قتلوا في هجوم شنوه على مواقع تابعة للجيش اليمني في مديرية صرواح، غربي مأرب.

وأشارت آخر الإحصاءات إلى تنفيذ قوات التحالف 57 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في منطقتي الجوبة والكسارة.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وفيها محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وفي آخر إحصاء رسمي بشأن النازحين، أعلنت السلطات اليمنية -الاثنين الماضي- نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في محافظة مأرب خلال الأسابيع الماضية، جراء التصعيد العسكري للحوثيين.

وذكر تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن 93% من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، وأن 96% لم يحصلوا على مياه الشرب.

كما أشار التقرير إلى أن آلاف الأسر لا تزال عالقة بسبب قطع الطرقات وتقييد حركة النقل واستهداف المارّة.

المصدر : رويترز

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