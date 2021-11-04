نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قوله إن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأكد كامل -بحسب الموقع- أن مصر تتحدث كل يوم إلى الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن عدة قضايا، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة، والسماح بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعمل مصر من أجلها "ليل نهار"، كما نقل الموقع.

وأوضح كامل أن مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات في السجون الإسرائيلية، كما سيتعين معالجة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيَين إسرائيليَين تحتجزهما حماس في غزة.

وأجرى "المحادثة القصيرة" مع كامل -الذي نادرا ما يتحدث علنا- مراسل الموقع من إسرائيل على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 26" (COP26) في غلاسكو، وعنون تقريره بـ"استراحة سيجارة مع مدير المخابرات المصرية"، ووصف لقاءه "بمواجهة غير عادية مع رجل ليس مدير المخابرات فحسب، ولكنه أيضا الذراع اليمنى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وقال المراسل إن كامل أعرب عن رضاه عن حالة العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقال إن لقاء السيسي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ كان جيدا بشكل استثنائي. وأشار رئيس المخابرات إلى أن بينيت يمثل تغييرا كبيرا مقارنة مع سلفه بنيامين نتنياهو، الذي تربطه أيضا علاقة وثيقة مع السيسي.

وشدد كامل على أن المصريين يأملون في أن تظل الحكومة الإسرائيلية مستقرة، ويعتقدون أن بإمكانهم العمل معها بشكل فعال، على الرغم من أنها تتكون من عدة أطراف ذات وجهات نظر متباينة.

وأعرب عن رغبة مصر في أن ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله يبدآن نوعا من الحوار السياسي، وقال "يمكننا أن نبدأ في محادثات على مستوى أدنى وأن نتحرك ببطء، لكننا بحاجة إلى أن نبدأ". وأضاف أنه سيزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع بينيت ومسؤولين كبار آخرين.

وستكون هذه ثاني زيارة له منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها. ومن المرجح أن يزور رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.