انقسام بالمحكمة العليا بشأن حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم

أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساما في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة يوم أمس الأربعاء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية، في حين من المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو/حزيران 2022.

وناقش القضاة التسعة، وبينهم 6 محافظين، لساعتين قانونا لولاية نيويورك ينصّ منذ 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا.

ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح، وفرع من مجموعة الضغط (الجمعية الوطنية للسلاح) "إن آر إيه" (NRA)، من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت إن "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".

ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل" مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، "في وقت يتمتع فيه النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".

لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه نحو 40 ألف شخص سنويا بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن "هذه أسلحة خطيرة"، معتبرا أن "الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص".

قانون وانتقادات

وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، فإن القضاة المحافظين حاولوا البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، إن "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".

وناقش القضاة مطولا المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساما حادا في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقا لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلاح.

وقالت أنجيلا فيريل زابالا نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" (the Everytown for Gun Safety) و"الأمهات يطلبن التحرك" ("مامز ديماند أكشن" [Moms Demand Action]) لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة، إن "المخاطر كبيرة جدا". وأضافت أن قرار الحكماء التسعة "قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة".