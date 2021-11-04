أنقرة: واشنطن عرضت تأسيس مجموعة عمل لبحث قضايا بينها "إس-400"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لمناقشة مسائل خلافية، بينها منظومة صواريخ "إس-400" (S-400)، بناء على عرض من واشنطن.

وأكد جاويش أوغلو -في كلمة له أمام البرلمان التركي اليوم الخميس- مواصلة بلاده اتصالاتها مع الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن الاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأميركي جو بايدن -الأحد الماضي- جرى في جو بنّاء.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل تعالج القضايا الخلافية بين البلدين، منها ما تراه تركيا من تعاون الولايات المتحدة مع أحزاب تعتبرها أنقرة إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، فضلا عن منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقال إن الرئيس أردوغان أكد -خلال اجتماعه مع بايدن- بوضوح هذه القضايا، وأضاف جاويش أوغلو "قلنا سابقا إننا قدمنا ​​مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأميركي".

وأشار إلى أن المؤسسات والوزارات ذات الصلة تواصل أعمالها المتعلقة بتأسيس مجموعة العمل والقضايا التي ستتم مناقشتها.

وتقول الولايات المتحدة إن المنظومة الدفاعية الروسية "إس-400" التي حصلت عليها تركيا، لا تتناسب مع معدات حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO)، وتهدد أمن تكنولوجيا الحلف، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو.

وكانت واشنطن قد فرضت آخر العام الماضي 2020 عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ الروسية، وتجلت في حظر منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء تجهيزات عسكرية.

وقبل ذلك، أبعدت أميركا تركيا عن المشاركة في برنامج إنتاج الطائرة الحربية "إف-35" (F-35) التي كانت تركيا من الصناع فيها والمشترين لها، وذلك بسبب حصولها على الصواريخ "إس-400" في منتصف العام 2019.