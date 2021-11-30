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سياسة|لبنان

جعجع: حزب الله وحلفاؤه يعملون على تأجيل الانتخابات خشية الخسارة وهذا سيقود لبنان لموت بطيء

سمير جعجع يدلي بتصريحاته لمراسلي رويترز (رويترز)
30/11/2021

قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وذلك خشية خسارة الانتخابات، محذرا من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من "الموت البطيء".

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال جعجع إن حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر -الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون- سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها "لأنهم شبه متأكدين من أنهم سيخسرون الأكثرية النيابية التي بحوزتهم".

وأضاف -من مقر إقامته في بلدة معراب- أن مؤسسات الدولة تتحلل يوما بعد يوم، وأن استمرار الوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة وموتها، معتبرا أن الانتخابات ضرورة ملحة جدا أكثر من أي وقت آخر.

ورأى جعجع أن الأمل في إعادة الأحداث إلى الوراء يتعلق بإجراء الانتخابات والخروج بأكثرية نيابية مختلفة، ثم البدء بعلمية إنقاذ جديدة، مشددا على أنه من غير المقبول مهما كان السبب أن تتأجل الانتخابات أو تتعطل.

وتوقع جعجع أن حزبه سيكون أول من يربح، وبالدرجة الثانية سيربح مستقلون لديهم السياسة نفسها، مضيفا "أشك أن يخسر حزب الله كثيرا في بيئته ولكن خسارته ستكون بالبيئات الأخرى".

وتعليقا على الأزمة اللبنانية الخليجية الأخيرة، قال جعجع إن نفوذ حزب الله المتزايد هو السبب الرئيسي وراء الخلاف الذي يضر بالاقتصاد اللبناني، مضيفا أنه يرى أن السعودية ودول الخليج هي الرئة الاقتصادية للبنان، وأن علاقة حزبه بالسعودية علاقة "سياسية" لا تنطوي على أي دعم مالي.

وتعرض لبنان لأزمة دبلوماسية بعدما سحبت السعودية سفيرها وطردت المبعوث اللبناني وحظرت الواردات من لبنان، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام لبناني جورج قرداحي، كما اتخذت الكويت والبحرين خطوات مماثلة، في حين سحبت الإمارات جميع دبلوماسييها من بيروت.

وفي أعقاب اشتباكات الطيونة أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أودت بحياة 7 أشخاص من الشيعة، اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله حزب القوات اللبنانية بالسعي لإشعال فتيل صراع طائفي، محذرا من أن حزب الله لديه 100 ألف مقاتل تحت إمرته.

وأكد جعجع أن أنصار حزبه إلى جانب آخرين كانوا طرفا في الاشتباكات، لكنه نفى أن تكون هذه الخطوة قد تم التدبير لها، وألقى باللائمة على حزب الله لدخوله حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بيروت.

المصدر : رويترز

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