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سياسة|إثيوبيا

الحرب في إثيوبيا.. آبي أحمد يدفع بتعزيزات كبيرة إلى أمهرة ويدعو جبهة تيغراي للاستسلام

Ethiopian PM Abiy Ahmed speaking to the army in the Maytemri battle front when he visited the western front in September 2021 (Photo :screenshot from EBC video)
آبي أحمد: رسالتي للأعداء هي أنكم خضتم المعركة مع الأبرياء وتضحون بشباب تيغراي (مواقع التواصل)
30/11/2021

دفع الجيش الإثيوبي اليوم الثلاثاء بتعزيزات كبيرة للسيطرة على إقليم أمهرة الذي يشهد معارك عنيفة وقصفا متبادلا، وحثّ رئيس الحكومة آبي أحمد جبهة تحرير شعب تيغراي على "الاستسلام"، مؤكدًا أن الجيش يقترب من النصر.

وأفاد مراسل الجزيرة في جبهة "بوركا" -التي سيطرت عليها مؤخرا القوات العفرية الخاصة- أن قوات الجيش الإثيوبي دفعت بتعزيزات كبيرة لخوض معركة فاصلة مع مسلحي جبهة تيغراي للسيطرة على بلدة باتي بإقليم أمهرة.

وشملت التعزيزات العسكرية مقاتلين وأسلحة رشاشة وآليات عسكرية عبرت بلدة كاسا غيتا التي تبعد 20 كيلومترا عن باتي.

وأضاف المراسل أن جبهة كاسا غيتا شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي، في وقت تشتد فيه المواجهات في إقليم أمهرة على عدة جبهات.

وظهر آبي أحمد في فيديو جديد صوره من جبهات القتال، وقال فيه "من هنا نخطط لإستراتيجية لنهزم بها ما تبقى منهم، سنعتمد التقنية العسكرية لتقليل الخسائر البشرية، العدو يهدف إلى كسر كرامة الشعب والبلاد، لكنه لن ينجح".

وأضاف "رسالتي للأعداء هي أنكم خضتم المعركة مع الأبرياء وأنتم تضحون بشباب تيغراي".

ودعا آبي أحمد شباب تيغراي إلى الاستسلام، معتبرا أن الحكومة اضطرت إلى هذه الحرب، وأنها مع ذلك ستنتصر.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة بعدما أعلنت قواته السيطرة على بلدة شيفرا، واكتمال السيطرة على إقليم عفر، والتوجه إلى إقليم أمهرة.

في المقابل، وصف الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي الانتصار العسكري الحكومي بأنه "مهزلة" تتخلّلها "مناورات سخيفة".

واندلعت الحرب قبل عام عندما أرسل آبي أحمد قوات إلى تيغراي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة قال إنها للرد على هجمات ينفّذها عناصر الحركة ضد معسكرات للجيش، ثم تطور النزاع إلى حرب أسفرت عن آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص، وبات يهدد مئات آلاف الأشخاص بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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