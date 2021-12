الحرب في إثيوبيا.. آبي أحمد يدفع بتعزيزات كبيرة إلى أمهرة ويدعو جبهة تيغراي للاستسلام

دفع الجيش الإثيوبي اليوم الثلاثاء بتعزيزات كبيرة للسيطرة على إقليم أمهرة الذي يشهد معارك عنيفة وقصفا متبادلا، وحثّ رئيس الحكومة آبي أحمد جبهة تحرير شعب تيغراي على "الاستسلام"، مؤكدًا أن الجيش يقترب من النصر.

وأفاد مراسل الجزيرة في جبهة "بوركا" -التي سيطرت عليها مؤخرا القوات العفرية الخاصة- أن قوات الجيش الإثيوبي دفعت بتعزيزات كبيرة لخوض معركة فاصلة مع مسلحي جبهة تيغراي للسيطرة على بلدة باتي بإقليم أمهرة.

وشملت التعزيزات العسكرية مقاتلين وأسلحة رشاشة وآليات عسكرية عبرت بلدة كاسا غيتا التي تبعد 20 كيلومترا عن باتي.

وأضاف المراسل أن جبهة كاسا غيتا شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي، في وقت تشتد فيه المواجهات في إقليم أمهرة على عدة جبهات.

وظهر آبي أحمد في فيديو جديد صوره من جبهات القتال، وقال فيه "من هنا نخطط لإستراتيجية لنهزم بها ما تبقى منهم، سنعتمد التقنية العسكرية لتقليل الخسائر البشرية، العدو يهدف إلى كسر كرامة الشعب والبلاد، لكنه لن ينجح".

وأضاف "رسالتي للأعداء هي أنكم خضتم المعركة مع الأبرياء وأنتم تضحون بشباب تيغراي".

ودعا آبي أحمد شباب تيغراي إلى الاستسلام، معتبرا أن الحكومة اضطرت إلى هذه الحرب، وأنها مع ذلك ستنتصر.

The PM has made a call today for TPLF fighters to surrender peacefully & end the needless loss of a generation of Tigrayan youth. This is an extension of the several similar calls made by the GoE early in the conflict, and is aimed at halting further bloodshed. (5/5)

